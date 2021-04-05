供5停2》4縣市明起分區限水 台中取水站再增9處共347處

台中明起「供5停2」再增9處取水站，共347處供取自來水。（圖：經發局提供）

2021/04/05 21:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中部苗栗、新竹部分地區及台中市、北彰化自明日起實施自來水「供5停2」分區限水措施。各縣市都設置供水站，以提供民眾不便之需。臨時供水站部分儲水桶有裝置水位無線傳訊監測儀，能即時回傳水位狀況，原則上每日至少補水2次以上，至少上午、下午各1次，並配合民眾用水需求適時調整補水次數，詳細地點民眾可上自來水公司網站查詢。

台中市以國道一號道路分甲、乙兩區停水，經發局指出，水公司已規劃在地勢較高、管線末端及人口密集區設置免費臨時供水站，經滾動式檢討後，再新增后里4處、南屯2處、龍井2處及烏日1處等共9處取水站，全市明日起可望有347處可取用自來水，但呼籲民眾配合節約用水，共度缺水難關。

經發局長張峯源表示，國道一號以東的甲區將於明、後兩日開始停水，因應民眾用水需求，市府督導自來水公司今日完成甲區停水區的276個臨時供水站架設；而國道一號以西的乙區將於4月8、9兩日開始停水，71個臨時供水站也將於4月7日17時前架設完成，供民眾免費取水。

經發局指出，臨時供水站的水為自來水公司各淨水場內出車補水，均符合飲用水水質標準，為加強維護臨時供水站安全及用水品質，市府警察局設置巡邏箱，並由環保局抽檢水質。

此外，停水期間，國軍及消防局弟兄也加強整備，支援水車緊急送水勤務；社會局及民政局並提供獨居老人、行動不便者關懷訪視及送水服務。

張峯源指出，實施停水措施目的希望減少自來水用量，生活中許多非必要自來水的用水，皆可節省或使用其他水源替代，呼籲全民共體時艱、節約用水；另提醒民眾取水時應注意取水桶大小及控制供水閥開關，避免自來水溢出浪費。

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