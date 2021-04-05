台中太平赤崁頂觀景平台7月將修復 民盼增設廁所

太平赤崁頂觀景平台擋土牆掏空搶修，市府建設局長陳大田（右2）、市議員張玉嬿（坐輪椅）等人到場了解施工進度。（記者陳建志翻攝）

2021/04/05 19:15

〔記者陳建志／台中報導〕太平長龍路136市道，在太平、國姓交界制高點的赤崁頂觀景平台，每逢假日都有眾多重機車友和自行車騎士前來休息賞景，因去年出現擋土牆基底掏空，導致觀景平台傾斜出現裂縫，遊客都擔心發生意外，市府建設局為此斥資3500萬元進行災害修復工程，目前進度超前，預計今年7月完工，市議員張玉嬿今天希望設置具特色的景觀廁所，便民並發展觀光。

張玉嬿表示，太平長龍路136線的赤崁頂，是許多單車、重機車友挑戰的熱門路線，1年多前就曾和立委何欣純前來會勘，希望能夠打造融入在地特色的觀景平台，不過後來因山區大雨，掏空擋土牆基底、邊坡滑動，導致觀景平台傾斜、出現裂縫，在議會提案要求市府儘速搶修。

張玉嬿表示，近日和建設局長陳大田、市府養工處長彭岑凱、太平區長許貴芳、東汴里長呂坤龍等人，前往現場了解施工進度，實際進度達48.86%，比預定時程快，感謝施工人員的辛勞，不過因該處是民眾休息、賞景的中繼站，許多民眾都抱怨沒廁所不方便，因此希望市府能在這裡設置景觀廁所。

陳大田表示，市府共斥資3500萬元進行修復工程，除補強擋土牆基底，並新設擋土牆、噴凝土等護坡設施，目前以完成觀景平台搶修為目標，將評估是否能融入附近景觀，以及後續的清潔維護，若都能配合將列入二期計畫設置廁所方便民眾使用。

太平赤崁頂觀景平台擋土牆掏空，市府新設擋土牆、噴凝土等護坡設施，市議員張玉嬿則爭取能一併設置景觀廁所。（記者陳建志翻攝）

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