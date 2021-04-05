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    中市公寓5天內燒2次住戶心惶惶 警︰釐清是否人為縱火

    中市北區一棟公寓頂樓5日上午傳火警，消防人員趕往滅火。（記者許國楨翻攝）

    中市北區一棟公寓頂樓5日上午傳火警，消防人員趕往滅火。（記者許國楨翻攝）

    2021/04/05 19:11

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一棟公寓上月底傳火警，涉嫌在5樓租住處縱火的賴姓老翁被依公共危險罪嫌函送法辦，未料事隔沒幾日，該公寓頂樓今日上午又傳火警，火勢雖很快撲滅，但住戶卻人心惶惶向本報投訴，表示生命受到威脅，懷疑是不受歡迎賴男又回來縱火，希望相關單位正視；警方則說，是否有人為縱火正進一步調查釐清。

    該棟位在北區漢陽街上的6層樓公寓，上月31日凌晨1時許起火，起火位置是69歲賴姓獨居老翁的5樓租住處，火勢很快撲滅，無人傷亡，鄰居卻指控老翁是「頭痛人物」，質疑常撿拾資源回收物、廢家具回家堆置，整個住處堆滿雜物的老翁涉嫌縱火，警方當時把老翁帶回偵訊，起火原因疑為客廳神桌點燃的香引燃雜物，訊後依公共危險罪嫌函送法辦。

    未料事隔沒幾天，該公寓頂樓在今天上午8時45分又傳出火警，消防局獲報派遣文昌、中港、水湳分隊，出動消防車7輛、救護車1輛、人員28名趕往時，只見頂樓不斷冒出黑煙，立即布署水線搶救迅速撲滅火勢，所幸僅燒毀堆置在頂樓的一些雜物，燃燒面積約5平方公尺，無人員受傷受困。

    但有住戶下午向本報投訴指出，當時聞到頂樓燒焦味上樓查看，驚見已起火立即打119報案，消防人員趕到滅火後，才發現連多戶水錶都被燒到波及，由於老翁先前也會將一些舊沙發等雜物堆置在頂樓，強烈懷疑是已未住在該公寓的老翁，上午趁一樓大門未關上空檔，又折返回來縱火。

    加上已是最近接連的第2起火警，住戶們唯恐生命受到威脅，都是人心惶惶，希望警方及消防單位盡快查明起火原因，若真的有人為縱火也要趕緊揪出法辦，還住戶一個安心的生活環境；對此，轄區第二分局則表示，是否有人為縱火，目前正在過濾相關監視器調查釐清，也會加強巡邏維護住戶安全。

    中市北區一棟公寓頂樓5日上午傳火警，消防人員趕往滅火。（記者許國楨翻攝）

    中市北區一棟公寓頂樓5日上午傳火警，消防人員趕往滅火。（記者許國楨翻攝）

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