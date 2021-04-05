台中「供5停2」深夜0點將啟動 水車載水提前注滿供水站

台中從6日0點開始，中山高以東的甲區將停水48小時，水公司在全市設置338個供水站，今天已經開始派水車注滿水。（記者陳建志翻攝）

2021/04/05 18:14

〔記者陳建志／台中報導〕大台中水情嚴峻，主要供水的鯉魚潭、德基水庫幾乎快見底，經濟部啟動「供5停2」分區供水措施，其中中山高以東的甲區將從6日0點開始停水48小時，水公司表示，已在全市設置338個供水站，從今天白天開始派水車注滿水，將在今晚停水前將甲區所有供水站的儲水桶全都注滿水，方便民眾取水使用。

台灣面臨半世紀來最嚴重的乾旱，鯉魚潭、德基水庫蓄水量都不到10%，因研判4月水情也不佳，經濟部啟動「供5停2」分區供水措施，中山高速公路以東的甲區，包括北屯、太平、北、中、西、東、南、大里等8區，還有大雅、潭子、西屯、南屯、烏日部分地區，將從今晚的6日凌晨0點，停水到7日晚上24點，共停水48小時，中山高以西的乙區則是從8日0點開始停水48小時。

自來水公司第四處林義雄副處長表示，為了方便民眾在停水期間可以緊急取水，已經在台中設置338處供水站，並設置供水站查詢地圖https://reurl.cc/L0VDNa，讓大家可以查詢住家附近的供水站，水公司的30台水車，從今天上午開始，也分頭載水注滿各供水站的儲水桶，會在今晚正式停水前，將停水區域的供水站都注滿水，方便民眾取水使用。

針對部分民眾抱怨，連續停水48小時儲水很不方便，質疑為何要採「供5停2」，而非只停1天的措施？林義雄再次說明，依過去經驗，若分多次、停1天的方式，因頻繁停水復水，水管的管壓變動頻繁，將增加水管爆管的風險。且頻繁停、復水也會造成管線末端、地勢高的住戶復水延遲，造成停水時間拉長，加上過去經驗也顯示，只停水1天節水效果有限，無法達成延長水庫供水時間的效果，所以才會採「供5停2」措施，請大家共體時艱、節約用水。

因應「供5停2」分區供水措施，自來水公司第四區處在全市設置338個供水站，民眾可上網查詢地點。（記者陳建志攝）

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