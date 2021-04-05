台鐵出軌》台中百年餅店「陳允寶泉」義賣 捐3日百萬所得

不捨太魯閣號意外死傷慘重，台中百年餅店捐3日百萬營業所得。（記者蘇孟娟攝）

2021/04/05 14:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，台中百年餅舖「陳允寶泉」發起義賣捐款，今宣布明起包含遠在香港灣仔店等5店均將同步捐出3日營業所得、初估共百萬元，陳允寶泉總經理翁羿琦指出，將捐作劫後餘生者復健或心理重建等。

翁羿琦指出，太魯閣號事故發生嚴重傷亡，眼見數十個家庭因此破碎，育有2個兒子、上個月才剛升格當阿嬤的她說，上個月小孫女甫誕生，看到太魯閣號有一名倖存爸爸，看到6歲小女兒被救難隊救出已無生命跡象，心碎要求「可以讓我再抱抱她嗎」，更是心痛不捨，希望能為這些劫後餘生者盡一些棉薄心力。

翁羿琦說，發起義賣捐助衛福部公佈捐款專戶，希望能幫助受難家庭，尤其是劫後餘生者未來恐有漫長復健甚至心理重建之路，盼助他們一臂之力，更祈願台灣社會能早日走出這起重大悲劇陰霾，願逝者安息，傷者早日康復。

翁羿琦說，太魯閣號意外傳出後，連遠在香港的分店均十分關切，這次義賣包括自由路總店、微風台北火車站、台中火車站、泰安休息站店及香港灣仔店等4家分店，自明日到8日共捐出3天營業額，初估近百萬元。

事實上，陳允寶泉在7年前北捷隨機殺人案造成4人死亡、20多人受傷事件時，其中28歲的解青雲死後獨留2名幼子，陳允寶泉本店發起義賣將3天營業額60多萬全數捐給解青雲家屬。

去年3月武漢肺炎疫情嚴重期間，該店第5代接班人陳溢輝結婚也取消原訂30多桌喜宴，把婚宴經費50萬捐出製作7千份小月餅送給中榮、中國附醫、中山附醫及台中醫院等感謝防疫的醫護人員。

此外，藏古美術負責人黃卜也共襄盛舉，捐出8件日本生活古物一起義賣，所得也一併捐出助太魯閣號傷者等相關復健所需。

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