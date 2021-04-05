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    供5停2》中市大型市場、夜市攤販 儲水、改用免洗餐具因應

    4/6起「供五停二」中市大型市場、夜市攤販儲水因應。（圖由經發局提供）

    4/6起「供五停二」中市大型市場、夜市攤販儲水因應。（圖由經發局提供）

    2021/04/05 14:07

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕經濟部宣布台中自4月6日起啟動「供5停2」分區供水階段，因市場及夜市飲食攤商眾多，台中市經發局指出，針對建國、第二等備有水塔較具規模的市場，停水期間尖峰時段仍將以水塔供水因應，但採總量限時管制；夜市攤商則改用儲水桶、改用免洗餐具因應，減少用水。

    經發局指出，以第二市場為例，市場内雖有30噸儲水量的水塔，但因許多攤商經營飲食類，每日用水需求大，如無控管水量，水塔用水可能不足因應2日停水。為此，目前已先將水塔水量控制閥調降約3成，控制出水量，未來停水期間也將採總量管制，每日9至10時、12至13時兩階段各1小時供水，同時全程監控水塔水量，確保得以滿足2日營業需求。

    此外，停水期間也將開放地下水源提供攤商取用，可作清潔攤位及洗滌等非飲食用水使用，市場大門也設有臨時加水站，可供攤商就近取用。

    針對路外型夜市，例如旱溪夜市、捷運夜市等，小吃攤用水量少，皆自備水桶，從自家裝運至夜市；大吃攤如蒙古烤肉、牛排、現炒等，除了自備儲水設施，規模較大者也可於營業場所放置大型水塔，即時補充。

    道路型夜市如忠孝路夜市、中華路夜市等，如為店家延伸至道路經營，可使用屋內儲水設備，如為獨立攤販，則須自備儲水設備。

    經發局指出，因應水情吃緊，市府已加強宣導攤商節約用水、共同抗旱，為降低對攤商營業影響且預防食安問題，預先採取各項因應措施，目前多數市場及夜市仍會照常營業，後續停水期間市府也會加強稽查飲食攤販用水情形，預防可能產生的食安問題。

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