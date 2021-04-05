供5停2》1人100元 里長超前部署揪「洗澡團」

林煜舜檢視里內設的臨時供水站儲水量有限，恐有不少人仍是提不到水可用揪「洗澡團」。（圖：林煜舜提供）

2021/04/05 13:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中自明天起將啟動「供5停2」分區限水，民眾忙儲水因應，台中市北屯區平和里長林煜舜考量部份里民居住老舊公寓或因工作限制等儲水不便，超前佈署推出「洗澡團」，揪有需求民眾一人100元，將專程載民眾先去豐原逛夜市拚經濟後，再到豐原的飯店洗澡盥洗後回台中；林煜舜說，po文才4小時已有10人報名。

林煜舜指出，經濟宣佈台中自4月6日啟動「供5陪2」分區限水措施後，就有不少民眾憂心儲水因應，該里有多達6700里民，不少人居住大樓，但有民眾屢向他反映居住的是老舊公寓，水塔小儲水量不足。

另有一些白天須外出的藍領階級民眾也表示儲水有限，雖自來水公司設有臨時取水站，但因須外出工作，也沒辦法排隊領水。

林煜舜說，他里內雖有一處自來水公司提供的臨時取水站，但水桶量幾等於一般透天住宅自設的水塔水量，根本不夠多少人用，況且不少民眾白天要上班，不可整天排隊等取水。

考量有不少「做工人」或是在夜市工作民眾反映，儲水不易又有限，憂一整天汗水淋漓下無法洗澡不舒服等，決定「超前佈署」推出「洗澡團」服務民眾。

林煜舜說，因為豐原區不列入分區限水，可以有正常用水，他規劃明天帶有需要的里民前往豐原「夜遊」，初步規劃明天晚上7點及8點二個時段，出動遊覽車載報名者前先去逛廟東廟口夜市，順便拚經濟後，再前往豐原的飯店洗澡盥洗，之後再返回平和里文心國小。

林煜舜說，採事先報名制，預計2個小時遊程收費1人100元，包括車資及飯店洗澡費用，包括遊覽車及飯店由他負責連繫打點，一車可以開放40人訂位，屆時不論人數多寡時間到就出發。

林煜舜指出，這是純粹服務里民，畢竟台中已許久未曾啟動「供5停2」的限水措施，希望讓未及儲水的民眾有梳洗的因應，因第二天停水只到隔日凌晨，民眾撐一下就有水可用，「洗澡團」服務只限停水首日晚推出；至於未來是否再辦，會視首團反映情況再評估；林煜舜說，po文才4小時已有10人報名，顯示確有需求。

林煜舜去年在威力彩頭獎連續47期槓龜、累積30餘傹元彩金後，曾在臉書號召2020人、集資40萬投注，結果合計只中了8萬多元，引起不小話題。

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