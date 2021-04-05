這樣也行？ 自中返台男子空地搭棚居檢 污水亂流嚇壞鄰居

自中國返台男子空地搭棚居檢，污水任意流放嚇壞鄰居。（民政局提供）

2021/04/05 13:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名男子上月底自中國返台後即入住在停車場空地搭建的鐵皮棚屋內「居家檢疫」，因沒有正式衛浴設備，疑似生活廢水亂流，引起鄰居恐慌，台中市民政局接獲通報後，緊急安排男子入住居家檢疫替代所，並完成環境消毒，強調未來將促各區從嚴認定相關規定確保防疫零破口。

北區區公所區長柯宏黛指出，該男子自3月30日入境，填報在台中市中正里一處所居家檢疫，隔日公所會同派出所、衛生局人員前往男子填報住址訪視，並送上居檢關懷包，雖是鐵皮屋，但因有門牌加上一人一戶，沒有家人同住，符合居檢規定。

之後因有民眾檢舉該男子包括洗澡、如廁生活廢水直接排出，得知男子從中國返台居檢中嚇壞，憂成防疫破口，再向北區公所、民政局檢舉。

民政局表示，該男子預計4月14日解除隔離，入住的鐵皮加棚子居家檢疫處，內有一張床，未有家人同住，尚符合中央流行疫情指揮中心一人一户居家檢疫規定，男子平時由家人送餐，也未有違規外出，符合居檢規定，但因現場衛浴設備簡陋，考量疑有衛生堪慮情形，市府4月3日隨即洽請轄區公所里幹事安排當事人入住台中市居家檢疫替代所。

據了解，男子一度表示經濟有困難，民政局指出，有建議當事人入住一天2000元以上的台中市居家檢疫替代所，否則就要申請強制移送集中檢疫所，一天要付3000元，負擔反而更重，最後男子配合搬住居檢替代所。

不過，民政局長吳世瑋不以為然指出，目前台中市還有1600人居檢中，但入住居檢所僅100多人，絕大多數居檢民眾均自行利用空間居檢，衛福部居檢相關規定除需是一人一戶、沒有家人同住及獨立衛浴，該男子的居檢處看似符合，但獨立衛浴設備明顯簡陃，中市府會再檢討，也將更促各區確實從嚴認定，讓防疫沒有漏洞。

衛生局長曾梓展也強調，該男子基本上符合居檢規定，未來也會再從嚴認定包括居檢住處要件防疫。

柯宏黛坦言，該男子居檢處確有環境衛生疑慮，確有需檢討之處，未來會再加強同仁從嚴認定，在男子搬出後也立即啟動環境消毒。

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自中國返台男子空地搭棚居檢，污水任意流放嚇壞鄰居。（民政局提供）

清潔人員協助環境消毒。（民政局提供）

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