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    供5停2》台中明起實施 德基水庫「入不敷出」撐多久要看老天爺

    德基水庫仍舊「入不敷出」，4月5日水位為1330.57公尺。（民眾提供）

    德基水庫仍舊「入不敷出」，4月5日水位為1330.57公尺。（民眾提供）

    2021/04/05 10:18

    〔記者歐素美／台中報導〕乾旱嚴重，水情亮紅燈！台中市將於明天起實施「供五停二」，民眾除了購買水桶等儲水，今天上午7點，德基水庫水位也來到1330.57公尺，進水量為4cms、出水量則為9cms，依舊入不敷出，距離最低放水量水位1325公尺，僅剩約5公尺的距離，因集水區沒下雨，水庫還能撐多久？大甲溪電廠人員表示，要看老天爺。

    自來水公司將於明起（6日）實施「供五停二」，大甲溪電廠副廠長林日生表示，目前大甲溪電廠的德基水庫遙控中心還是依據中央指示放水， 因大甲溪電廠沿線的水壩以德基水庫及谷關壩的蓄水量比較大，目前主要靠這兩個水庫的水量放水調節。

    德基水庫遙控中心人員表示，如果水位太低，水庫兩側的淤泥可能崩塌阻塞出水口，導致水庫無法出水，所以德基水庫最低水位將維持在1325公尺，就不能再放水。

    今天上午7點，德基水庫水位也來到1330.57公尺，進水量為4cms、出水量則為9cms，德基水庫遙控中心人員指出，最近集水區沒有下雨，目前主要靠森林等涵養的水源進水，但水量愈來愈小，目前德基水庫仍處於透支的情形，如果放水量能少一點，就可以撐久一點，但究竟能撐多久？要看春雨及梅雨的情形，不過，今年據氣象報告仍是乾旱年，能夠撐多久要看老天爺。

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