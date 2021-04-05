水溝蓋被割開！10歲女童晚間回家一腳踩進 傷逾10公分
〔記者歐素美／台中報導〕日前一名10歲女學童夜間補習後準備回家，不料，走在台中市沙鹿區中山路上，一腳踩進破洞的水溝蓋，造成腿部長達10公分的割傷，台中市養工處長彭岑凱表示，該水溝蓋經視察發現是遭人為刻意破壞，許多商家為方便排水常將私自將水溝蓋「切孔」，若查有實據 移送法辦，若造成危害更需負起賠償責任，並呼籲里長若發現有被切孔的水溝蓋能迅速通報，養工處將立即派員改善。
「恐怖吃人水溝蓋」！台中市議員王立任表示，4月1日晚上7點，一名10歲女童補習後走在台中市沙鹿區中山路上，準備坐上家長前來接送的車子，不料，因天黑視線不明，未發現水溝蓋破洞，一腳踩空，遭鏽蝕鏤空水溝蓋的尖銳鐵片割傷，傷口長達10公分。
王立任獲報後立即趕到現場，要求清水分局到現場架起警示燈及通報維管單位，避免更多民眾路過時又不小心踩到恐怖水溝蓋造成更多傷害。他並痛批，市長盧秀燕於2018年才以即溝蓋割傷人的事情批評前市長，現在卻出現同樣狀況，實在非常諷刺，要求市府全面檢修及定時檢查現有水溝蓋，並且迅速汰換危險鑄鐵水溝蓋。
台中市養工處長彭岑凱表示，許多住家或商家、建案，常為了排水便利，私自將水溝蓋「切孔」，以利放排水管排水，這樣不但會形成安全殺手，更已觸法，且若查有實據，不但會移送法辦，因「切孔」造成的危害，行為人並將負全部賠償義務與責任。
彭岑凱並建請各里里長，若發現轄區有被「切孔」破壞或毀損的水溝蓋 ，可以立即 通報市府，養工處將派員修復改善，避免類似事件再發生。