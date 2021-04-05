水溝蓋被割開！10歲女童晚間回家一腳踩進 傷逾10公分

沙鹿區中山路上被切孔破壞且鏽蝕嚴重的水溝蓋，造成女童腿部受傷傷口長達10公分。（記者歐素美翻攝）

2021/04/05 09:39

〔記者歐素美／台中報導〕日前一名10歲女學童夜間補習後準備回家，不料，走在台中市沙鹿區中山路上，一腳踩進破洞的水溝蓋，造成腿部長達10公分的割傷，台中市養工處長彭岑凱表示，該水溝蓋經視察發現是遭人為刻意破壞，許多商家為方便排水常將私自將水溝蓋「切孔」，若查有實據 移送法辦，若造成危害更需負起賠償責任，並呼籲里長若發現有被切孔的水溝蓋能迅速通報，養工處將立即派員改善。

「恐怖吃人水溝蓋」！台中市議員王立任表示，4月1日晚上7點，一名10歲女童補習後走在台中市沙鹿區中山路上，準備坐上家長前來接送的車子，不料，因天黑視線不明，未發現水溝蓋破洞，一腳踩空，遭鏽蝕鏤空水溝蓋的尖銳鐵片割傷，傷口長達10公分。

王立任獲報後立即趕到現場，要求清水分局到現場架起警示燈及通報維管單位，避免更多民眾路過時又不小心踩到恐怖水溝蓋造成更多傷害。他並痛批，市長盧秀燕於2018年才以即溝蓋割傷人的事情批評前市長，現在卻出現同樣狀況，實在非常諷刺，要求市府全面檢修及定時檢查現有水溝蓋，並且迅速汰換危險鑄鐵水溝蓋。

台中市養工處長彭岑凱表示，許多住家或商家、建案，常為了排水便利，私自將水溝蓋「切孔」，以利放排水管排水，這樣不但會形成安全殺手，更已觸法，且若查有實據，不但會移送法辦，因「切孔」造成的危害，行為人並將負全部賠償義務與責任。

彭岑凱並建請各里里長，若發現轄區有被「切孔」破壞或毀損的水溝蓋 ，可以立即 通報市府，養工處將派員修復改善，避免類似事件再發生。

市議員王立任獲報立即趕往沙鹿區中山路查看造成女童受傷的水溝蓋情形，並要求市府改善。（王立任服務處提供）

台中市養工處長彭岑凱表示，許多商家為排水方便，私自在水溝蓋上「切孔」已觸法，查獲將法辦。（記者歐素翻攝）

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