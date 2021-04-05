台鐵出軌》罹難助理司機是男高音 合唱團將送他最後一程

文化大學校友總會號召華岡合唱團成員為江沛峰唱校歌，送他最後一程。（圖擷取自網路）

2021/04/05 09:33

〔記者歐素美／台中報導〕不幸在台鐵408次太魯閣號事件中罹難的助理司機江沛峰，是文化大學電機系104年畢業校友，也曾是華岡合唱團團員，文化大學校友總會號召華岡合唱團團員，在其告別式及追思彌撒中高唱文化大學校歌，也是江沛峰進入華岡合唱團唱的第一首歌，祝福他一路好走。

「華岡講學，承中原之道統；陽明風光，接革命之心傳。博學，審問，慎思，明辨，必有真知，方能力行。己所不欲，勿施於人，有所不得，反求諸己。為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。振衣千刃岡。濯足萬里流」。這是文化大學校歌歌詞。

文化大學校友總會表示，不幸在台鐵408次太魯閣號事件中罹難的助理司機江沛峰，是文化大學電機系104校友、華岡合唱團第50、51屆男高音，進入華岡合唱團第一首歌就是文化大學校歌，因此，號召華岡合唱團校友等要到其靈前唱校歌給江沛峰聽，送他最後一程。

家屬將於4月6日上午9點在花蓮美崙天主教教堂，為江沛峰舉辦告別式；並於4月10日上午9點半，在台北樹林天主教堂舉辦追思彌撒。因此，文大校友會號召華岡合唱團的朋友，到現場唱校歌給江沛峰聽，要用校歌祝福他一路好走，可以悠哉悠哉在另個世界看風景，默默笑著就好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法