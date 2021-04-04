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    台中4/6起分區供水 知名餐飲推節水菜單改公休日

    春水堂推出節水菜單，包括豚骨芋頭米粉湯套餐等17項不販賣，停水期間內用也改為免洗餐具。（春水堂提供）

    春水堂推出節水菜單，包括豚骨芋頭米粉湯套餐等17項不販賣，停水期間內用也改為免洗餐具。（春水堂提供）

    2021/04/04 21:31

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市水情亮紅燈，自後天4月6日起實施「供五停二」分區供水，餐飲業因應限水也啟動節水措施，連鎖餐飲春水堂在停水期間推出「節水菜單」有17品項停賣，內用餐具也改為免洗餐具，同集團茶湯會則把水集中銷售排行榜主力產品，但各分店各有不同；築間幸福鍋物連鎖火鍋店、這一鍋則是增建水塔，或買水因應，一芳水果茶表示各門市做好儲水準備，必要時會另行採購合格礦泉水及衛生冰塊。

    台中市「供五停二」，以國道一號為界，中山高速公路以東為甲區停水週二、週三共48小時，以西為乙區停水週四、週五，台中市知名老字號麵館湖南味，也因應停水日期，從4月1日起提前更改公休日，將原來週一公休日改為停水日的周三。

    在台中擁有20家門市、珍奶創始店春水堂表示，4月6日起停水期間店內，餐點部分，包括金菇豆皮、香酥杏鮑菇、鮮蝦腐皮捲、古早味地瓜葉、手工水晶餃、塔香辣炒豬套餐、豚骨芋頭米粉湯套餐、私房肉排蓋飯、半筋半肉番茄牛肉麵、豚骨芋頭米粉湯停賣，店內飲食餐具也都會改用免洗餐具，但是正常供水日則恢復為常態菜單與餐具。

    春水堂表示，停水期間包括黑芝麻鮮奶茶、紅豆鮮奶茶、玫瑰鹽普洱拿鐵、香柚檸檬綠茶、鮮柚茶、玫瑰鹽普洱凍飲以及玫瑰鹽普洱奶茶都停賣，但4月1日起春水堂推出夏季飲品，包括金色山脈果茶、百香粒粒綠茶、百香柚檸愛玉綠茶等3款，則放進節水菜單。

    茶湯會指出，停水時他們把水集中用於供應暢銷的排行榜飲品，例如觀音拿鐵、翡翠檸檬、碳燒鐵觀音等，還有這個月上市的芭樂檸檬愛玉綠茶、甘梅芭樂檸檬綠茶，但各店的販售項目仍需以現場公告為主。

    Tea top第一味連鎖茶飲店則是把店內的自製冰塊停止，改以外叫，以節省用水，但強調即使冰塊外叫也會嚴格要求合打衛生規定；霜江茶行則說，各門市做好儲水準備，必要時會另行採購合格礦泉水及衛生冰塊。

    茶湯會在停水期間集中銷售排行榜主力產品，及這個月新上市的芭樂檸檬愛玉綠茶、甘梅芭樂檸檬綠茶。（茶湯會提供）

    茶湯會在停水期間集中銷售排行榜主力產品，及這個月新上市的芭樂檸檬愛玉綠茶、甘梅芭樂檸檬綠茶。（茶湯會提供）

    春水堂推出節水菜單，包括半筋半肉番茄牛肉麵等17項不販賣，停水期間內用也改為免洗餐具。（春水堂提供）

    春水堂推出節水菜單，包括半筋半肉番茄牛肉麵等17項不販賣，停水期間內用也改為免洗餐具。（春水堂提供）

    台中市4/6起限水採「供五停二」分區供水， 以中山高分甲乙區分周二三、四五停水。（台水提供）

    台中市4/6起限水採「供五停二」分區供水， 以中山高分甲乙區分周二三、四五停水。（台水提供）

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