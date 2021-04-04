台中太平農會試種枇杷新品種 「晶璽」像雞蛋1顆近60克

太平農會取得台農2號「晶璽」的品種權，因果粒大像雞蛋，且產期長，今年將推廣農民嫁接。（記者陳建志攝）

2021/04/04 19:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平是台灣主要的枇杷產區，種植面積約250公頃，目前正是枇杷產季，為了提高農民收益，太平區農會去年向農試所購買新品種枇杷台農2號「晶璽」、台農3號「玉出露」的品種權，其中晶璽單顆果重近60公克，宛如雞蛋大賣相佳，今年已有農民每盒賣出500~600元的高價，今年預計擴大推廣農民嫁接，提供農民收益。

太平區的枇杷是日治時期日本人將改良過「茂木」與「田中」兩品種引進太平頭汴坑磨仔墩一帶試種成功，之後再擴大種植，目前全區種植面積約250公頃，因每台斤動輒200元上下，是高經濟水果。

農委會農業試驗所表示，為提高農民收益，從「田中」為父本的雜交後代中選出枇杷台農2號「晶璽」，具有果粒大，單顆果重達59公克，比茂木平均果重約45公克大，且成熟期2月到4月、產期長，並有果皮薄、易剝皮等優點。

另外以「茂木」為母本的雜交後代中選出枇杷台農3號「玉出露」，則是果肉細軟、白皙，平均果重可達45公克，目前兩種品種太平農會都已在去年取得品種權。

太平農會推廣股長廖炯良、指導員陳輝煌今天表示，今年僅之前配合農試所試種新品種「晶璽」的農民有收成，不過數量不多，每盒15顆賣到500~600元的高價，農會計畫今年擴大推廣進行嫁接，不過大部分農民因不確定市場是否接受還在觀望，會繼續向農民推廣。

太平農會取得台農3號「玉出露」的品種權，將像農民推廣。（記者陳建志攝）

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