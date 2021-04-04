台中4/6起「供五停二」 學校提前儲水省水

文心國小因應分區供水，將水龍頭出水量減半省水。（記者蔡淑媛翻攝）

2021/04/04 20:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市自後天4月6日起實施「供五停二」分區供水，已有不少民眾開始買水桶準備儲水因應，部分餐廳、美髮店也將公休日改在停水日，而全市各級學校也提前備水、省水，台水提醒，停水前應提早在停水前的4至6小時內完成儲水，以避免集中大量儲水造成管線末端用戶無水可用，儲水時應加蓋，以免孳生細菌。

台中市「供五停二」，以國道一號為界，中山高速公路以東為甲區停水週二、週三共48小時，以西為乙區停水週四、週五，分別影響全市各70萬及22萬用戶，預估可節水約15%，以延長水庫供水時程，另外有豐原、霧峰等部分地區、17萬戶，有獨立系統、或地下水井等，仍維持全日減壓供水。

4月6日起全市分區展開停水大作戰，除了家庭用水，學校也首當其衝，全市139校設有午餐廚房，分區停水期間教育局已請學校調整菜單，每周增加炒麵、義大利麵等「特餐」，減少菜桶使用，餐具一律帶回家清洗，各校在限水前1天要完成儲水，定期巡視儲水設施，出現緊急狀況由消防局支援供水。

忠明高中除了將午餐桶內層加裝紙餐具分裝菜色，減少洗餐盤用水，也善用經常作為國家考場時使用的分類垃圾桶，已蒐集40個、60公升裝的大桶清洗後儲水備用，教務主任陳建銘表示，還有學生接冷氣水，做為澆花、拖地之用。

北屯文心國小則在上週即減半水塔出水量，演練停水及提早節約用水，逢周二、三停水，也要求學生自備飲水帶壺，校長陳怡停說，學校沖廁所為地下水，如果水不夠也會進一步停用部分水龍頭。

台水提醒，停水期間要記得關閉抽水馬達，避免空轉損壞要換新恐破財，重則引發火災，而且馬達空轉過久也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全，另外停水期間務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水。

還在放清明連假，民眾買水桶準備因應連假後停水。（記者蔡淑媛攝）

台中市4/6起限水採「供五停二」分區供水， 以中山高分甲乙區分周二三、四五停水。（市府提供）

忠明高中將出借國家考場使用的大垃圾桶清洗後作水桶儲水備用。（記者蔡淑媛翻攝）

忠明高中將午餐桶內層加裝紙餐具分裝菜色，減少洗餐盤用水。（記者蔡淑媛翻攝）

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