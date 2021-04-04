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    16歲少年無照駕駛衝民宅 撞爛鐵捲門車上2女送醫

    台中16歲莊姓少年今天下午涉嫌無照駕車，失控撞進民宅車庫，鐵捲門和車頭都撞爛。（記者陳建志翻攝）

    台中16歲莊姓少年今天下午涉嫌無照駕車，失控撞進民宅車庫，鐵捲門和車頭都撞爛。（記者陳建志翻攝）

    2021/04/04 17:28

    ［記者陳建志／台中報導］台中16歲莊姓少年今天下午無照駕駛馬自達3出租轎車，車上還載著2名女子，行經大里區新仁一街時，疑似因車速過快，在轉彎時先是S型前進，接著失控撞進對向廖姓女子家中，將鐵門撞爛，車頭也撞壞、滿地油漬，車上廖姓、張姓2名女子輕傷送醫，肇事責任警方將進一步釐清。

    這起車禍發生在今天下午2點12分左右，當時莊姓未成年少年開著租來的馬自達轎車，沿著大里新仁路1段往新仁橋方向行駛，行經新仁一街時右轉，沒想到車子卻失控，穿越雙黃線衝進對向車道，並撞進廖姓女屋主的家中，將車庫的鐵捲門、鐵門和柱子全都撞得歪七扭八。

    巨大的撞擊聲，嚇壞兩旁住戶，還有在家中的廖女家人，紛紛出來查看，廖女家人因1樓鐵門全都被撞壞無法出來，只能從2樓往下看，看到1樓車庫前一片混亂、滿地油漬當場傻眼，所幸當時路上和廖女家中車庫都沒人，沒有人被潑及，只有莊男車上2名女子輕傷送醫。

    警方調查時，莊姓少年表示，為了閃車才會失控撞入民宅，不過警方調閱監視器後發現，莊姓少年開車從新仁路一段右轉進新仁一街時，當時並沒有其他車子，莊男疑似因車速過快，轉彎時車子在路上S型行駛，接著就失控撞進廖姓女子家中，莊男酒測並無酒精反應，不過無照駕駛，詳細肇事原因將進一步釐清。

    台中莊姓少年今天下午涉嫌無照駕車，失控撞進民宅，畫面左側是車上2名女子受傷坐在地上等待救援。（記者陳建志翻攝）

    台中莊姓少年今天下午涉嫌無照駕車，失控撞進民宅，畫面左側是車上2名女子受傷坐在地上等待救援。（記者陳建志翻攝）

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