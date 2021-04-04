國1台中北上路段塞車 豐原段時速僅13公里

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國道一號台中路段4日午後出現車流。（圖取自高公局1968）
〔記者張軒哲／台中報導〕春暖花開正是最適合出遊踏青的季節，清明連假國道一號台中路段今中午過後車流湧現，其中北上豐原路段時速一度降至13公里，讓出遊或提早北返的用路人抱怨塞車之苦。
國道一號豐原段北上車道，今天中午2點過後大塞車，南下車流雖多，但尚稱順暢，北上豐原到大雅段沿路大塞車，下午2點40分，國道一號北上165公里處，車速一度只剩13公里。彰化市劉姓用路人指出，今天兒童節要帶小孩到麗寶樂園玩，卻遇上塞車。
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