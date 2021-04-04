台中東區7叉路口成「玩命關頭」 民代抨擊、警官自責痛心

市議員鄭功進（左2）與地方人士多次到路口會勘。（記者許國楨翻攝）

2021/04/04 15:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區復興東路自今年2月10開通後事故頻傳，儘管交通局表示相關改善作為已於3月上旬完成，後續將進行滾動檢討並適時調整，但清明連假首日就傳出死亡車禍，有議員為此抨擊，全新七叉大路口根本就是「玩命關頭」，也有警官臉書發文表示，屢屢建言卻遭反對，這是「意外」？還是「人禍」？令人痛心。

台中市東區復興東路2月10日恢復通車後，與平行的新民街、垂直的復興路四段形成雙T路口，加上復興東一街也由單向改為雙向，成七叉危險路口，通車以來車禍不斷，二日晚又發生婦人騎車被撞顱內出血，經搶救宣告不治的死亡車禍，該路口安全問題再度引起重視。

交通局指出，市府積極解決此路口交通安全問題，目前已增加路口清道時間（指黃燈秒數加上全紅秒數），並增設標誌與標線提醒復興路四段用路人，如欲往南右轉續行復興路，車輛請行駛外側車道，往復興東一街車輛請行駛內側車道，達到提前分流，讓行車動線不衝突。

但市議員鄭功進今天說，自從復興東一街改為雙向道以來，幾乎天天都有人來服務處陳情，全新的七叉大路口，根本就是「玩命關頭」，通車短短不到70天，已發生了至少30起有報案紀錄的車禍事故，口口聲聲說最會溝通的媽媽市長，究竟有無把市民生命安全當一回事？台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡也強調，有市民在此危險路口發生意外喪命，如果持續「牛步化」滾動式檢討，誰敢保證不會再有下一個無辜悲劇發生？

而轄區第三分局副分局長蔡期望，交通事故天天都在發生，但這件事故卻讓我覺得心情特別沈重⋯該處路口自從今年2/10開通後事故頻傳，地方居民、民代、分局都發現問題了，會同交通局辦理會勘數次，卻因為有人堅持說為了地方建設、地方發展、某大型賣場未來交通動線⋯等原因，會勘數次中我都警告早晚會出大事，但可惜人微言輕，我改變不了事實，今天，遺憾終於還是發生了，這是「意外」？還是「人禍」？我的心裡很清楚⋯⋯。

蔡期望說，21年的警察生涯，有超過一半都在做交通事故預防的工作，我也是一直默默在做這個工作，經常無償的到處演講宣導，要求改善不合理的道路工程，就是希望能救一個算一個，但這次我真的很自責，明明知道這是不對的路口卻無能改變，以致今天發生無法挽回的悲劇！！！

地方人士指出，因現行道路多叉路型設計，讓直行復興路四段的車輛，需要有角度的轉彎才能繼續直行，相反的要左轉復興東一街的車輛，反而是不用轉動方向盤以直行的方式完成轉彎，相信只有透過諸如增設分隔島等道路附屬交通工程的設置，落實汽機車分流，才能避免類似遺憾再次發生。

曾參與會勘的蔡期望（右1），今在臉書沈痛發文。（記者許國楨翻攝）

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