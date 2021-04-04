台中市4/6「供5停2」 民眾清明連假買水桶
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市自後天4月6日起實施「供5停2」分區供水，雖仍收清明連假，已有不少民眾開始買水桶準備儲水因應，台水提醒停水前應提早在停水前的4至6小時內完成儲水，以避免集中大量儲水造成管線末端用戶無水可用，儲水時應加蓋，以免孳生細菌。
台中市「供5停2」，以國道一號為界，中山高速公路以東為甲區停水週二、週三共48小時，以西為乙區停水週四、週五，4月6日起展開停水大作戰，不少議員也在臉書提醒停水注意事項，市議員楊典忠提醒，民眾使用容器貯存用水，應每週清洗一次，以避免病媒蚊孳生。
楊典忠說，在停水期間要抽水馬達記得關閉，避免馬達空轉損壞要換新恐破財，重則引發火災；若馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；停水期間務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水。
楊典忠提醒，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水；用戶請將水龍頭打開排水1至2分鐘再使用；排放水更應儲存起來沖馬桶或清潔地板等之用；恢復供水後如仍無水時，可通知水處派員了解。
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