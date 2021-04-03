台中東區七叉路段車禍多 清明連假首日險奪命

41歲駱姓女子騎車沿復興路四段往復興東一街方向，與小客車於路口發生碰撞，頭部重傷昏迷。（記者何宗翰翻攝）

2021/04/03 17:25

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市東區復興東路2月10日恢復通車後，與平行的新民街、垂直的復興路四段形成雙T路口，加上復興東一街也由單向改為雙向，成七叉危險路口，通車以來車禍不斷，但市府遲未改善，昨晚又發生駱姓婦人騎車被撞顱內出血，目前仍昏迷中尚未脫險。交通局表示，相關改善作為已於3月上旬完成，後續將進行滾動檢討並適時調整。

警方表示，2日晚間7點多，34歲曹姓男子駕駛小客車沿復興路四段往振興路方向行駛，騎機車載小孩的41歲駱姓女子，則沿復興路四段往復興東一街方向行駛，雙方於路口發生碰撞，造成駱女頭部受傷，送醫途中無生命徵象，送中國醫藥學院急救後仍無法自主呼吸，尚未脫離險境。

地方人士私下透露，市政府因為要配合即將開幕的三井LALAPORT購物中心，遲遲不願調整「復興東一街雙向車道」的周邊設計，執意保持七叉危險路口的現況路型，已經發生這麼多車禍都無動於衷，完全不顧用路人死活。

交通局指出，此路口為特殊幾何形態，交通局將路口劃分為2個T字型路口，縮小路口範圍，減少行車衝突點，讓各方向車輛的行車動線更加明確，提升行車安全。相關改善作為已於3月上旬完成，後續將針對改善後的成效，進行滾動檢討並適時調整。

議員鄭功進批評，此路口光是3月份就發生了超過14起有報案紀錄的車禍，通車以來短短不到70天，相關單位辦的大小會勘已經超過20次，市府所謂的滾動式檢討，對於用路人來說真的無感。

後車頭發展協會理事長鄭紹頡也說，明知不合理的道路工程，可以預防的交通事故，車禍都還在持續發生，市府卻說3月已經完成改善，究竟是施政無能，還是另有盤算？只好「放任」危險路口繼續車禍頻傳。

交通局表示，市府積極解決此路口交通安全問題，目前已增加路口清道時間（指黃燈秒數加上全紅秒數），並增設標誌與標線提醒復興路四段用路人，如欲往南右轉續行復興路，車輛請行駛外側車道，往復興東一街車輛請行駛內側車道，達到提前分流，讓行車動線不衝突。

41歲駱姓女子騎車沿復興路四段往復興東一街方向，與小客車於路口發生碰撞，頭部重傷昏迷。（記者何宗翰翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法