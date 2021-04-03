久旱古蹟魚群奄奄一息 中市清潔隊出動救魚任務

清潔隊取用營建工地地下水馳援，補充魚池水源。（記者蔡淑媛翻攝）

2021/04/03 11:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中部水情吃緊，近期久旱無雨，市定古蹟神岡區社口林宅（又稱社口大夫第）魚池日漸乾涸，池內魚群奄奄一息，台中市神岡區清潔隊接獲通報後到場勘查，緊急派員取用營建工地地下水馳援補充水源，同時檢測池內水質，確保魚群安全，此次共動員1輛清溝車、6名清潔及稽查人力、輸送約5公噸水量，順利完成解救魚群的任務。

台中市環保局長陳宏益表示，獲知消息後立即請神岡清潔隊前往勘查，由於水情吃緊，經評估後可利用營建工地地下水資源拯救魚群，隨即緊急調派人員前往取水再運送至魚池，也針對池內水質進行溶氧及簡易水質測定，確保水質，參與清潔隊員看到魚群自在悠游，都覺得這次任務很有意義也很難忘。

古蹟內魚池生態豐富，加上環境清幽，民眾來訪時常駐足休憩，社口大夫第管理者林克新表示，近期因乾旱水情吃緊，池內水量愈來愈少，魚群也難以生存，著實令人憂心；社口里長林三永說，感謝神岡區清潔隊得知後，緊急取水運送至水池，拯救池內的魚群，魚群獲得水源後瞬間活躍起來。

環保局提醒，全台各地水庫蓄水量持續下滑，不只人類生活受到影響，生態環境也備受考驗，呼籲市民共體時艱、節約用水，可善加利用6處水資源回收中心及65處新建建築工地次級水，作為澆灌或居家清潔用途，不可飲用或直接用於人體接觸用途上，讓珍貴的水資源有效再利用。

環保局出動員清溝車進行救魚任務，戴運營建工地地下水灌注魚池。（記者蔡淑媛翻攝）

環保局針對池內水質進行溶氧及簡易水質測定，確保水質。（記者蔡淑媛翻攝）

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