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    中市首座捷運旁合法夜市 總站夜市今重新開幕

    總站夜市在去年雙十連假開幕，人潮和交通都塞爆了，今天重新開幕。（記者蔡淑媛攝）

    總站夜市在去年雙十連假開幕，人潮和交通都塞爆了，今天重新開幕。（記者蔡淑媛攝）

    2021/04/03 11:11

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區總站夜市去年雙十國慶連假違法開幕，龐大人潮造成交通混亂，且違規用電超載跳電被拆表，開張3天就被市府罰款並勒令停業，數次提出改善計畫被駁回，日前正式通過核准，並加上「捷運」改名為「捷運總站夜市」於今天下午4點重新開幕正式營業，市府強調，這是中市首座捷運旁合法夜市，交通十分便利。

    經發局表示，捷運總站夜市是台中第11座取得營業許可的合法夜市，也是首座位於捷運站旁核准的路外攤販集中區，夜市自4月3日正式營業，營業時間為每週三、五、六、日下午4時至凌晨1時，歡迎民眾搭捷運遊玩沿途景點，傍晚再來逛夜市、享用在地小吃。

    經發局表示，該地點去年8月7日以總站夜市名義申請營業許可，業者在未經許可下，於10月9日至11日違規營運，造成周邊交通堵塞、垃圾隨處丟棄、油煙、噪音及光害等問題，由於業者最後修正的設置計畫書仍無法解決這些問題，市府於12月30日駁回設置申請，並積極輔導業者修改設置計畫書內容。

    經發局說，業者於今年2月以「捷運夜市」重新提出營業申請，除擴大攤販間的距離、改善車輛進出口方向之外，針對交通停車部分，業者額外承租緊鄰夜市250公尺敦富一街旁土地，增設126格汽車停車位，營運初期共規劃745格機車位、142格汽車位，預計營運3個月後進入穩定期，再調整為201格機車位、208格汽車位。另規劃13名義交於重要路口協助指揮交通、5名協勤人員拿手舉牌協助引導車輛進入停車場，停車場內也有2名管理員維持秩序。

    在噪音及光害上，業者承諾禁止攤販用麥克風及擴音器招攬營業，或使用擴音器宣傳車，並依行政院環境保護署的噪音管制標準嚴加落實管理；也會禁止攤販使用投影光源等有光害設施，並要求晚間10時過後調整營業光照亮度，降低對周邊住戶的影響。

    經發局指出，「捷運夜市」3月26日正式通過核准，許可期間自今年3月26日至明年3月25日止共1年，營業面積約3808.94平方公尺，並設有免費停車場約5299.77平方公尺，業者預計募集144家攤販，種類有小吃、飾品及遊戲等，周邊也有豐富遊憩景點，如大坑風景區、新都生態公園、南興公園、三甲公園、棒球故事館文創園區及一德洋樓（原林懋陽故居）等，夜市4月3日正式營業後，民眾可白天遊玩、晚上嘗美食。

    捷運總站夜市鄰近中捷舊社站及總站。（市府提供）

    捷運總站夜市鄰近中捷舊社站及總站。（市府提供）

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