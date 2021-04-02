清明吃潤餅！中市府推薦多家在地美食

清明吃潤餅，中市府推薦在地美食。（市府提供）

2021/04/02 19:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕潤餅是清明節常見的傳統美食，台中市政府推薦多家傳統市場及夜市「必吃潤餅」，經發局表示，台中潤餅餅皮Q彈、口味道地、餡料豐富，市府也對攤商食材進行定期抽檢與原產地標示把關，歡迎民眾於清明假期到訪台中品嘗在地美食。

經濟發展局長張峯源表示，台中傳統市場隱藏不少潤餅美食，首先推薦一心市場內的幸福潤餅，在台中有多家分店，餅皮下包入老滷燉煮的三層肉丁，一咬下肉汁四溢、口齒留香，還可貼心依飲食喜好客製化，一口咬下是名副其實的「幸福」。

而大雅第一市場內的豐裕製麵食品廠也名不虛傳，這間店的美味小秘密在於每卷都包入厚實有嚼勁的大塊紅燒肉，再包上炸豆皮、高麗菜、豆芽菜與地瓜，最後再撒上花生粉，食材豐富但口感清爽。

台中人最耳熟能詳的潤餅莫過於忠孝路觀光夜市的「老牌潤餅大王」，這間店經營超過40載，更被列為夜市必吃美食之一，除有傳統餡料，更加入特色自製酒味香腸及海苔粉，是傳統古早味鹹潤餅，另還有大人小孩都喜愛的春捲冰淇淋，冰上再加現刨花生糖與香菜，常令到訪民眾愛不釋手。

除此之外，忠孝路觀光夜市「忠孝潤餅」、中華路觀光夜市「中華潤餅（潤餅之家）」也以豐富美味餡料出名，深受老饕喜愛。

張峯源表示，想應景自製潤餅的民眾，推薦走訪台中最大食材集散地建國市場，市場內有專賣Q彈有嚼勁餅皮的「丸富商行」、「阿弘全麥潤餅皮」、「菜薌潤餅」，還有鄰近第二市場的「文忠行春捲皮」、第三市場「金大裕」、第五市場「阿雲春捲皮」及向上市場老字號的「向上潤餅」皆有單賣餅皮，絕對可以滿足潤餅DIY需求。

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