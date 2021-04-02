為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    清明吃潤餅！中市府推薦多家在地美食

    清明吃潤餅，中市府推薦在地美食。（市府提供）

    清明吃潤餅，中市府推薦在地美食。（市府提供）

    2021/04/02 19:48

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕潤餅是清明節常見的傳統美食，台中市政府推薦多家傳統市場及夜市「必吃潤餅」，經發局表示，台中潤餅餅皮Q彈、口味道地、餡料豐富，市府也對攤商食材進行定期抽檢與原產地標示把關，歡迎民眾於清明假期到訪台中品嘗在地美食。

    經濟發展局長張峯源表示，台中傳統市場隱藏不少潤餅美食，首先推薦一心市場內的幸福潤餅，在台中有多家分店，餅皮下包入老滷燉煮的三層肉丁，一咬下肉汁四溢、口齒留香，還可貼心依飲食喜好客製化，一口咬下是名副其實的「幸福」。

    而大雅第一市場內的豐裕製麵食品廠也名不虛傳，這間店的美味小秘密在於每卷都包入厚實有嚼勁的大塊紅燒肉，再包上炸豆皮、高麗菜、豆芽菜與地瓜，最後再撒上花生粉，食材豐富但口感清爽。

    台中人最耳熟能詳的潤餅莫過於忠孝路觀光夜市的「老牌潤餅大王」，這間店經營超過40載，更被列為夜市必吃美食之一，除有傳統餡料，更加入特色自製酒味香腸及海苔粉，是傳統古早味鹹潤餅，另還有大人小孩都喜愛的春捲冰淇淋，冰上再加現刨花生糖與香菜，常令到訪民眾愛不釋手。

    除此之外，忠孝路觀光夜市「忠孝潤餅」、中華路觀光夜市「中華潤餅（潤餅之家）」也以豐富美味餡料出名，深受老饕喜愛。

    張峯源表示，想應景自製潤餅的民眾，推薦走訪台中最大食材集散地建國市場，市場內有專賣Q彈有嚼勁餅皮的「丸富商行」、「阿弘全麥潤餅皮」、「菜薌潤餅」，還有鄰近第二市場的「文忠行春捲皮」、第三市場「金大裕」、第五市場「阿雲春捲皮」及向上市場老字號的「向上潤餅」皆有單賣餅皮，絕對可以滿足潤餅DIY需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》清明就要包潤餅！ 學者：食材選擇、保存有撇步
    2021/04/02 13:17

    健康網》清明就要包潤餅！ 學者：食材選擇、保存有撇步
    護理之家辦潤餅DIY 阿公阿嬤邊吃邊聊往事
    2021/04/01 20:40

    護理之家辦潤餅DIY 阿公阿嬤邊吃邊聊往事

    要就選最好的 富宇上城首購輕豪宅
    清明吃潤餅 黃偉哲最愛：鳳梨潤餅皮+花生粉
    2021/04/01 11:46

    清明吃潤餅 黃偉哲最愛：鳳梨潤餅皮+花生粉
    臺中市今日熱門
    疫情中最溫暖的感動 這些野鳥好療癒
    2021/03/26 20:49

    疫情中最溫暖的感動 這些野鳥好療癒

    《台中》抗旱如防疫 蔡其昌促推「找水App」
    2021/03/27 05:30

    《台中》抗旱如防疫 蔡其昌促推「找水App」

    中捷恢復試營運 首日5.5萬人次
    2021/03/27 05:30

    中捷恢復試營運 首日5.5萬人次

    《台中》相揪來賞螢 市府推薦熱點
    2021/03/27 05:30

    《台中》相揪來賞螢 市府推薦熱點

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播