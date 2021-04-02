為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    清明連假登場 遊客搶搭熱氣球

    「麗寶熱氣球夢想節」熱氣球緩緩升空。（記者張軒哲攝）

    「麗寶熱氣球夢想節」熱氣球緩緩升空。（記者張軒哲攝）

    2021/04/02 16:24

    〔記者張軒哲／台中報導〕搭熱氣球不用遠赴台東！兒童清明節4天連假登場，因天氣晴朗，台中市各景點湧入遊客，麗寶樂園渡假區今日起舉辦「麗寶熱氣球夢想節」，麗寶樂園一早就湧入遊客，約350人搭乘繫留升空遠眺火炎山與后里台地一望無際美景。

    連假首日台中市天氣晴朗，適合親子出遊，市區勤美綠園道、國美館、審計新村、歌劇院、中央公園及清水高美濕地、谷關溫泉風景區、大坑風景區遊熱如織，東豐綠廊與潭雅神綠園道也吸引民眾騎乘。

    麗寶樂園渡假區2日至11日推出「麗寶熱氣球夢想節」活動，兒童清明連假第一天，開幕式準備600顆彩色氣球放飛，象徵夢想起飛。熱氣球繫留搭乘首日上午場次秒殺完售，4點多就有民眾排隊準備入場，要搶先體驗今年西部首場大型熱氣球活動，現場還有Walk in、熱氣球光雕秀、泡泡秀、音樂欣賞、寵物區、發呆區等活動可體驗。

    麗寶樂園渡假區指出，連假第一天整個度假區約有2.5萬人次，熱氣球活動每天有上午與下午兩個搭乘場次，活動首日湧入許多前一晚就搶先入住飯店的住客，清晨即入場搭乘，現場也看到許多民眾帶著野餐墊，席地而坐，觀看熱氣球冉冉升降畫面，官網有開放預訂上午搭乘場次，建議民眾繫留搭乘可多利用平日體驗，搶到名額的機會較高。

    「麗寶熱氣球夢想節」吸引大批遊客共襄盛舉。（記者張軒哲攝）

    「麗寶熱氣球夢想節」吸引大批遊客共襄盛舉。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵出軌》難以接受太魯閣號意外！網紅「捐200萬」苦嘆：一瞬間的悲劇
    2021/04/02 15:57

    台鐵出軌》難以接受太魯閣號意外！網紅「捐200萬」苦嘆：一瞬間的悲劇
    「與死神擦身而過的感覺」 總統府資政嘆述花東人悲哀
    2021/04/02 15:55

    「與死神擦身而過的感覺」 總統府資政嘆述花東人悲哀

    買房到底好不好？專家教你這樣評估
    台鐵出軌》清明連假驚傳出軌...盤點台鐵近年重大事故
    2021/04/02 14:51

    台鐵出軌》清明連假驚傳出軌...盤點台鐵近年重大事故
    因應台鐵重大事故 北市警規劃交通疏導勤務
    2021/04/02 14:14

    因應台鐵重大事故 北市警規劃交通疏導勤務
    臺中市今日熱門
    台中限水「供五停二」 中部人想起921停水慘況
    2021/03/26 18:01

    台中限水「供五停二」 中部人想起921停水慘況

    疫情中最溫暖的感動 這些野鳥好療癒
    2021/03/26 20:49

    疫情中最溫暖的感動 這些野鳥好療癒

    《台中》抗旱如防疫 蔡其昌促推「找水App」
    2021/03/27 05:30

    《台中》抗旱如防疫 蔡其昌促推「找水App」

    中捷恢復試營運 首日5.5萬人次
    2021/03/27 05:30

    中捷恢復試營運 首日5.5萬人次

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播