清明連假登場 遊客搶搭熱氣球

「麗寶熱氣球夢想節」熱氣球緩緩升空。（記者張軒哲攝）

2021/04/02 16:24

〔記者張軒哲／台中報導〕搭熱氣球不用遠赴台東！兒童清明節4天連假登場，因天氣晴朗，台中市各景點湧入遊客，麗寶樂園渡假區今日起舉辦「麗寶熱氣球夢想節」，麗寶樂園一早就湧入遊客，約350人搭乘繫留升空遠眺火炎山與后里台地一望無際美景。

連假首日台中市天氣晴朗，適合親子出遊，市區勤美綠園道、國美館、審計新村、歌劇院、中央公園及清水高美濕地、谷關溫泉風景區、大坑風景區遊熱如織，東豐綠廊與潭雅神綠園道也吸引民眾騎乘。

麗寶樂園渡假區2日至11日推出「麗寶熱氣球夢想節」活動，兒童清明連假第一天，開幕式準備600顆彩色氣球放飛，象徵夢想起飛。熱氣球繫留搭乘首日上午場次秒殺完售，4點多就有民眾排隊準備入場，要搶先體驗今年西部首場大型熱氣球活動，現場還有Walk in、熱氣球光雕秀、泡泡秀、音樂欣賞、寵物區、發呆區等活動可體驗。

麗寶樂園渡假區指出，連假第一天整個度假區約有2.5萬人次，熱氣球活動每天有上午與下午兩個搭乘場次，活動首日湧入許多前一晚就搶先入住飯店的住客，清晨即入場搭乘，現場也看到許多民眾帶著野餐墊，席地而坐，觀看熱氣球冉冉升降畫面，官網有開放預訂上午搭乘場次，建議民眾繫留搭乘可多利用平日體驗，搶到名額的機會較高。

「麗寶熱氣球夢想節」吸引大批遊客共襄盛舉。（記者張軒哲攝）

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