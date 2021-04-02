中市多元化計程車再添2車隊 民眾有更多選擇

中市加入多元化計程車隊再增2家，共12家業者投入。（記者蘇金鳳攝）

2021/04/02 16:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中自2019年10月底推出首家多元化計程車隊上路以來，車輛數持續成長，已達10家，目前已超過1400輛，今年3月再添國通車隊及雙美公司2家車隊，車隊數達12家。

交通局表示，多元化計程車有別傳統小黃計程車，非黃色車身且無車頂燈及空車燈，採全預約載客，具有機動性與彈性費率等優點，未來將持續建構便捷的公共運輸系統，提供更多元優質的乘車服務。

交通局長葉昭甫表示，多元化計程車採全預約載客，民眾需透過電話或APP叫車，儘管依規定，多元化計程車不能於街上巡迴攬客，也不能於計程車招呼站排班及占用計程車招呼站格位，但因具機動性與彈性費率等優點，創新營運模式刺激市場競爭力。

葉昭甫表示，多元化計程車隊上路後，歷經3次公告徵選及各計程車業者積極參與，最後一波合格業者為國通車隊及雙美公司2家業者，今年3月正式加入營運，加上原本的怡美車隊、大都會車隊、台灣大車隊、中華大車隊、飛狗車隊、友愛車隊、中天車隊、台中無線車隊、干城車隊、觔斗雲車隊10家業者，目前台中共12家多元化計程車業者。

交通局提醒，民眾務必選擇合法營業計程車，合法車牌皆為白底紅字，享有中午2小時免費停車措施，合法業者受政府監督，如有搭乘糾紛時，政府即可適時協助，確保民眾搭車權益。

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