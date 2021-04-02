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    「大學姊」下台！觀旅業者指林筱淇很認真 但政策、人和出問題

    觀旅業者指大學姊林筱淇（右）很認真，但政策與業者「背道而馳」且在「人和」出問題。（記者蘇金鳳攝）

    觀旅業者指大學姊林筱淇（右）很認真，但政策與業者「背道而馳」且在「人和」出問題。（記者蘇金鳳攝）

    2021/04/02 17:44

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕「大學姊」前台中市觀旅局長林筱淇遭撤換，台中市多位觀旅業者表示，林筱淇是認真的，但可能非觀光專業，所做的跟觀旅業者要求「背道而馳」，而且內部不肯授權，局處協調出了問題，在中央跟地方合作的事務又要爭政績，在「人和」出了問題。

    一名不願具名的觀旅業者表示，他持平的表示，林筱淇真的很認真，但是她只想要做自己想做的事，但卻非觀旅業者所要的，而且內部授權不夠，因此自己忙得要死，部屬也累得要死。

    另外，林筱淇不但在市府間局處協調出了問題，更是中央地方不合，該名旅遊業者表示，去年台中市舉辦台灣燈會，林筱淇只想要展現台中市的功勞，竟然要在燈會分中央跟地方區域，過去屏東辦得成功，雖是交通部觀光局的功勞，但大家都認為屏東辦得好，不會分中央跟地方。

    另一位不願透露名字的觀旅業者表示，林筱淇很努力，但所訂政策跟業者「背道而馳」，可能非觀旅專業出身有關。

    該位業者表示，林筱淇常忙得很晚，觀旅局的員工被逼得不到10點下不了班，整個火車都動了起來，但卻帶錯方向了。

    業者並指出，這不是她的錯，是主事者沒有找對專業的人，但換了新人，又非專業，讓業者很擔心，觀察中。

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