備戰台中「供5停2」 台水設338個供水站、30部水車巡視

台水設338個供水站，30部水車隨時巡視（記者蘇金鳳攝）

2021/04/02 13:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕清明連假4天後，台中市立即要實施「供5停2」，經濟部今天在台水公司舉行水車整備的演練，市長盧秀燕要求中央給清楚數據。水利署長賴建信表示，台中市每天供水需145萬噸，節水後只需要133萬噸，加上抗旱井可提供13.3噸，伏流水11.7萬噸，海水淡化可提供1.3萬噸；水公司董事長胡南澤說，供水站有338站，每一站都有台水人員派駐，一個桶約2噸水，若20公升的水，可供百人使用。

經濟部今天在台水公司舉行水車整備的演習，經濟部長王美花、市長盧秀燕、水利署長賴建信、台水董事長胡南澤及多位立委。經濟部長王美花說，準備338個供水站，水車30部輪迴巡邏補助水塔內水源，希望民生用水供水無虞，盤點產業園區的用水，以及醫療院所、學校內的用水，不足時如何使用消防車、國軍水車支援，在節水前提下，讓大家正常生活、工作，都有水可以用。

盧秀燕表示，許多市民沒有水塔設施，小生意的攤商更是辛苦。她當場提出台中市有多少備援水？供水站有多少？供水站的水桶可供應多少？希望每一個供水站會自來水公司都能派遣人員看管，否則用完後，無法馬上供水，讓民眾在太陽底下等多少，更質疑停水措施可以撐多久，台中市一天需湧水145萬頓水，民生用水100萬頓，工業用水45萬頓，中央都要說清楚。

水利署長賴建信表示，56口抗旱水井，提供13.2萬頓的水，台中市一天145萬頓的用水量，因長久無雨撐到現在，鯉魚潭、德基水庫與石岡壩，一天的出水量僅有133萬頓，省下的水量可延長抗旱。

賴建信說，中市每天供水需145萬噸，節水後只需要133萬噸，加上抗旱井可提供13.3噸，伏流水11.7萬噸約4月份完工，海水淡化1.3萬噸約5月完工，預估4月雨量偏少，5月在減少水量時，因此才會有「供5停2」的措施。

台水董事長胡南澤表示，供水站有338站，每一站都有水公司人派駐，一個桶約2噸水，若20公升的水，可供百人使用，另外有30部水車，隨時巡邏供水站注水。胡南澤說，目前供水站都有跟當地里長溝通設置位置，將會滾動式檢討，請里長幫忙注意水量，台水員工也會巡視水量是否足夠。

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