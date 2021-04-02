「風的速度、海的態度」 大肚國小籃球隊全國賽霸氣奪冠

大肚國小參加全國錦標賽六年級男生乙組賽事，從來自全國60隊的勁旅中脫穎而出，奪下最終冠軍。（大肚國小提供）

2021/04/02 13:06

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市大肚國小參加籃球全國錦標賽六年級男生乙組賽事，從來自全國60隊的勁旅中脫穎而出，昨天奪下最終冠軍。大肚國小校長陳淑華表示，籃球隊3週前在EBL國民小學籃球聯賽的資格賽中，以些微差距失去台中市代表權，但選手們卻從中獲得很棒的經驗，在全國錦標賽連8天的比賽中，就算受傷也奮力拚戰，展現海線子弟「風的速度、海的態度」。

大肚國小過去以舞蹈隊聞名，曾經在全國舞蹈比賽台中市初賽中拿下三冠王佳績，因舞蹈隊多為女生參加，校方希望也給男生一個舞台，因此2年多前由輔導組長陳浚暉發起，與教練鍾瑋、張世穎等老師，一步步為籃球隊奠下基礎。

校方指出，這次參賽的學生除了五、六年級男生外，還有2名女生選手一同征戰，隊員間朝夕相處，場上場下彼此的激勵、正向溝通、心理建設，都收到很好的效果，六年級主將們一個個站出來都充滿自信，如狂風般橫掃球場，以全勝之姿穩穩奪下冠軍，選手陳右疄、許鉅委、劉右禾、姚律夆、何宗奕獲得明星球員MVP。

陳淑華表示，爭取代表台中市參賽EBL的失敗經驗很可貴，讓選手知道球是圓的，就算滿懷信心時還是有很大的變數，挫折帶給他們更強的力量，球隊口號「風的速度、海的態度」就像是球隊每位成員的使命宣言，讓大家看見自己的目標，勇往直前。

獲得全國冠軍之後，陳淑華說，希望大肚國小成為海線籃球好手的搖籃，明年，將挑戰甲組比賽，和全國體育班學生一起競爭，並希望站上教育部國小籃球最高殿堂EBL，希望能有企業贊助球隊訓練及參賽的經費，讓他們能夠無後顧之憂地讓孩子展現潛能、追求自己的夢想！

大肚國小參加全國錦標賽六年級男生乙組賽事，從來自全國60隊的勁旅中脫穎而出，奪下最終冠軍。（大肚國小提供）

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