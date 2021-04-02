王美花至中市視察水車整備 演變藍綠立委口水戰

經濟部長王美花（左二）到台中市視察水車整備，市長盧秀燕（右二）當場提出要求供五停一或供四停一。（記者蘇金鳳攝）

2021/04/02 12:43

［記者蘇金鳳／台中報導］台中4月6日要實施供五停二的限水措施，經濟部今天在台灣自來水公司舉行演練，竟演變成藍綠立委口水戰；市長盧秀燕及國民黨立委楊瓊瓔向到場的經濟部長王美花提出希望供五停一或者至少供四停一，並質疑水利署及水公司都在台中市，漏水率台中市最高？為何台中市先停水？民進黨立委黃國書何欣純及莊競程立即反駁，供五停二是不得不措施，若不如此，未來可能供二停五。

經濟部長王美花表示，供水系統既有的網管，是因為中部水庫儲水量有史以來最低，因為鯉魚潭只剩下10.7%，德基水庫不到5.5%，供五停二雖不方便，需要用水可拿到，而且節水率可達11%，供五停一或者供四停一不能進一步節水，因為未來下雨不理想，希望水源慢慢用到下一波，此為客觀數據，供五停二不得不的措施；同時，水公司將編列3年21億元來改善台中市的漏水率，行政院長蘇貞昌也說會加大力度來改善全國的漏水率。

經濟部今天在台中市台水公司舉行台中市供水整備會議，部長王美花親自到場視察水車整備情形，市長盧秀燕當場向王美花抱怨，第一次看到王美花，也是第一次看到水公司董事長胡南澤，都不曉得中央在台中市的備水情況，希望今天中央能給一個清楚的數據。

盧秀燕表示，水利署及水公司都在台中市，而台中市的漏水率又是最高，不明日為何第一個限水的區域是選在台中市，造成台中市很大的衝擊，希望能改為供五停一或者供四停一，減少台中市民的衝擊。

國民黨立委楊瓊瓔強調，石岡壩建在台中市，卻供應到北彰化，但停水卻是台中市先，為何不能供五停一及供四停一。

民進黨立委黃國書及何欣純不滿的表示，每一個人都想要供五停一或供四停一，但水庫都沒有水，現在若不要供五停二，未來就供二停五，而且供水沒有藍綠之分，管網是國民黨時代建的，怎能用政治考量。

莊競程也說，只停一的話，可能會造成管網破裂及末端用戶都無水可用。

盧秀燕立即反批，台北市曾在多年前，實施50多天的供五停一，並未聽到有破管及末端用戶無水可用的情形。

王美花當場對盧秀燕表示抱歉沒有跟市長打電話，並表示很多細節已有溝通及演練，也要麻煩台中市政府配合，中央與地方政府合作，就是為了讓4月6日順利供水，讓民眾有水可用。

經濟部長王美花（中）到台中市視察水車整備，市長盧秀燕（右）當場提出要求供五停一或供四停一。（記者蘇金鳳攝）

經濟部長王美花（左）到台中市視察水車整備，市長盧秀燕（右）當場提出要求供五停一或供四停一。（記者蘇金鳳攝）

經濟部在台水公司舉行水車整備。（記者蘇金鳳攝）

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