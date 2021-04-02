台灣燈會「主辦人」被「主持人」取代 林筱淇動向引矚目

台中市原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問。（資料照）

2021/04/02 11:51

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市長盧秀燕本月1日起更換3名局處首長，其中她原本倚重的「大學姐」林筱淇轉任有給職顧問，新任局長由廣播主持人韓育琪接任，由於林筱淇主辦2020台灣燈會有成，而韓育琪則是燈會主持人，主辦人被主持人取代，引起地方討論。

也因為如此，今天台北政壇傳出林筱淇向柯文哲陣營哭訴，有無可能回柯文哲陣營？對此，林筱淇及台中市政府都無回應，但台中政壇人士透露，林筱淇對外都低調面對這個人事案，甚至也表示會繼續好好協助市政，此時傳出這個訊息，「可能有人想讓林筱淇不論怎麼做都難做」。

而目前和柯文哲市府有良好互動，去年也是林筱淇所屬的交通地政委員會召集人陳廷秀則表示，林筱淇其實績效很好，是非常優秀的人才，至於有沒有可能回台北？他很懷疑。

而民進黨議員陳淑華則表示，她看市府公佈新的觀旅局長曾協助台灣燈會，但據了解也是燈會主持人，那這個換將真的有點耐人尋味，因為林筱淇是台灣燈會在台中的主辦人，當初市府也密集發出文宣強調台灣燈會辦得非常成功，為何一個成功的主辦人要被拔官，換成同一個活動的主持人？盧市長用人哲學真的很值得觀察。

而國民黨議員楊正中則說，有時政通也要人和，可能人和出問題，但也有議員私下表示，林筱淇可能查非法民宿查的太用力，馬上要選舉了，「太認真可能也是一種罪」。

大學姐林筱淇傳出有可能回台北找工作?但當事人低調未回應，林筱淇先前曾解釋她臉書是要標註離開台中市府觀旅局，而非台中市政府。（取自林筱淇臉書）

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