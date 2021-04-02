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    首頁　>　臺中市

    清明連假後第一天就輪到轄區停水 中市多位民代今忙儲水

    立委莊競程服務處沒有水塔，忙著跟助理在服務處儲水。（記者蘇金鳳攝）

    立委莊競程服務處沒有水塔，忙著跟助理在服務處儲水。（記者蘇金鳳攝）

    2021/04/02 09:35

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕清明連假後，台中就要實施分區限水，第一天是北區北、北屯及東、南區等，有民代因為服務處沒有水塔，今天一大早在自己服務處先準備大水桶儲水，也在跑攤時，同時向民眾宣導趕快利用這4天休假準備大水桶來因應。

    自今日起，清明連假共4天，不上班、不上課，但6日一上班，甲區民眾即面臨停水挑戰，一停水就兩天，立委莊競程、市議員邱素貞、曾朝榮等服務處因為沒有水塔，今天一大早就準備了大水桶儲水，以因應停水挑戰。

    莊競程、邱素貞、曾朝榮表示，第一天就是自己的選區停水，怕民眾一來沒有水可沖馬桶，因此昨天跟今天忙著儲水，讓民眾6日一早來服務處，不怕沒有水洗手、沖馬桶，至於「奉茶」的水，就只能買瓶裝水來取代。

    莊競程表示，目前位在北屯路上的服務處，因沒有水塔設備，因此購買了3個大水桶儲水備用。另在洗手台前，除準備了開關式儲水桶方便洗手外，也放置酒精噴罐，以利消毒。

    邱素貞指出，過去只要選民來服務處，都會沖泡咖啡、茶葉或溫開水招呼，為因應停水非常時期節約用水，將變通提供瓶裝水飲用。

    曾朝榮說，由於服務處設在公寓的一樓，大樓本身雖有水塔蓄水設施，因住戶共用，服務處仍準備多個大水桶儲水，因應停水期間，民眾如遇用水需求，可以適時提供服務。

    市議員邱素貞的選區在清明連假結束後第一天就輪到停水，今天忙著跟助理一起儲水。（記者蘇金鳳攝）

    市議員邱素貞的選區在清明連假結束後第一天就輪到停水，今天忙著跟助理一起儲水。（記者蘇金鳳攝）

    曾朝榮服務處也忙著儲水。（記者蘇金鳳攝）

    曾朝榮服務處也忙著儲水。（記者蘇金鳳攝）

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