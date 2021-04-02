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    老婦離奇死在溜滑梯上 疑兒子推到公園丟包

    85歲老婦被民眾發現，死在公園的溜滑梯上。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE）

    85歲老婦被民眾發現，死在公園的溜滑梯上。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE）

    2021/04/02 08:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西區一處兒童公園的溜滑梯，上月23日有民眾見85歲陳姓老婦坐在滑梯上面疑似死亡，嚇得報警，員警調閱監視器，駭然發現竟是兒子推著她，「丟包」於此處，不過，警方找到55歲李姓兒子偵訊，他卻因精神狀況不好，答非所問而真相不明，警方懷疑是貧困的李男，不堪長期照顧母親的勞累之苦，而將老母親丟包，不過，是老婦先死亡而棄屍，還是遺棄現場之後才死亡，仍有待法醫釐清，目前案情膠著中。

    中市警局一分局調查，中市西區一處兒童公園，上月23日上午有人發現老婦死在溜滑梯上，當時雖通知救護車，但她早已死亡多時，全身無外傷，也沒有證件，附近居民也都不認識她。

    警方調閱監視器，竟發現不是她自己走到此處，而是由一名男子，在當天清晨夜色昏暗中，用輪椅推著她到公園，多日追查後，發現此人是老婦的55歲李姓兒子。

    警方找到李男，偵訊時卻發現，李男精神狀況不佳，經濟頗為貧困，沒有穩定工作，他對為何將母親丟在公園，答非所問或說法矛盾，也說不清楚是生前遺棄，還是死後棄屍，警方也無法確認此一關鍵案情，目前由檢方抽取檢體，檢驗是否有毒物或藥物反應，警方暫時先將李男依遺棄罪函送法辦。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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