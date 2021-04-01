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    供5停2衝擊 弱勢送餐團體請團膳廠商協助製餐

    台中市將分區供水，社會局長彭懷真探望獨居王爺爺，並了解到時用水情形。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中市將分區供水，社會局長彭懷真探望獨居王爺爺，並了解到時用水情形。（記者蔡淑媛翻攝）

    2021/04/01 20:53

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市將於4月6日起實施分區限水「供5停2」，社會局長彭懷真今天探視88歲獨居的王爺爺，由於獨居老人送餐單位每日需使用大量用水，限水恐將造成衝擊，再到甘霖基金會送餐中心了解限水期間單位的因應機制，甘霖指出，已先委請具HACCP認證的團膳廠商協助製餐，星期六如長輩有送餐需求，將以冷凍餐食或代餐因應。

    彭懷真表示，為照顧本市經濟弱勢獨居老人及身心障礙者，社會局委託甘霖基金會、老五老基金會、弘道基金會、弗傳慈心基金會、鼎傳慈善協會等5家民間單位，提供每日送餐服務。此次市府主動聯繫各送餐單位，討論限水因應機制，並從中協調水資源取得管道，以確保獨居長者及身障者餐食穩定。

    由於獨居老人送餐單位每日需使用大量用水，限水恐將造成衝擊，甘霖基金會表示，中心每日提供近千份餐食，一天必須使用3噸到4噸水量。為配合限水措施，同時兼顧長輩餐食營養與食品安全，已先委請具HACCP認證的團膳廠商協助製餐，星期六如長輩有送餐需求，將以冷凍餐食或代餐因應，後續待完成增設儲水設備後，即可自行製餐供餐。

    王爺爺為列冊獨居關懷對象，在中區租屋，還好居住的公寓有水塔，也有居服員可協助備水、取水，彭懷真與中區區長林宗訓、公園里里長林幸杰，關懷王爺爺家裡的節水、儲水情形，並致贈白米、麵條、即食品、罐頭等關懷物資。

    針對獨居老人和行動不便民眾，社會局已盤點有取水、儲水、送水困難需求者，屆時啟動鄰里互助系統，透過民政志工、社福志工以及社會局媒合團體志工提供關懷、送水。

    社會局指出，送餐單位每日需要大量的水源清洗食材、烹煮及清潔環境，因應本次旱情，除增加儲水設備外，也重新調整食材及烹煮方式，如減少湯品；需多次清洗的葉菜類調整為瓜類或豆芽菜；經營養師評估且符合營養均衡的前提下，減少菜色種類；改以人工洗米替代機器洗米。另外變更清潔方式，如使用洗米、洗菜水清洗碗盤及鍋爐、採用地下水源清潔環境、以擦拭替代沖洗車輛等。呼籲全民節約用水，同心協力共渡非常時期。

    彭懷真到甘霖基金會送餐中心了解限水期間單位的因應機制。（記者蔡淑媛翻攝）

    彭懷真到甘霖基金會送餐中心了解限水期間單位的因應機制。（記者蔡淑媛翻攝）

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