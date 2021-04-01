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    「供5停2」遇失火怎辦？ 台中消防隊練水源運補

    台中市消防局三大隊，今天動員各分隊到福田水資源中心，模擬停水時緊急抽水運補的過程。（記者陳建志翻攝）

    台中市消防局三大隊，今天動員各分隊到福田水資源中心，模擬停水時緊急抽水運補的過程。（記者陳建志翻攝）

    2021/04/01 20:49

    〔記者陳建志／台中報導〕水情嚴峻，台中將從4月6日起採「供5停2」分區輪流供水，一但在停水期間碰上火警，如何維持消防水源充足相當重要，台中市消防局第三大隊今天表示，目前已盤點轄區有包括福田、新光水資源中心在內共331處取水點，今天特別邀集各分隊前往福田水資源中心，進行水庫車抽水和運補演練，提升水源供應搶救效能，確保救災不受影響。

    台中、苗栗、北彰化將從4月6日起採「供5停2」分區輪流供水，其中中山高以東的區域屬甲區，將從4月6日，也就是下週二開始停水，民眾都擔心停水期間消防栓沒水可用，讓碰上火警水源不足怎麼辦？

    台中市消防局第三大隊葉至峰組長表示，為了讓各分隊熟悉停水時取水點和取水運補方式，今天動員各分隊共40名消防同仁，還有4部水庫車及3部水箱車前往南區福田水資源中心，進行水庫車水源抽取、消防車組水源中繼、消防車組水源運補等演練，確保火災發生時，火災現場搶救、中途運補，還有取水點取水的銜接能順利。

    葉至峰表示，這次停水三大隊的轄區除烏日、霧峰減壓供水，其餘則是連2天停水，目前掌握轄內取水點共計331處（蓄水池300座、游泳池7座、福田、新光水資源中心、工地採水口6處、天然水源16處），已多次進行部署演練。

    三大隊大隊長詹仁傑表示，已請所屬各分隊在4月6日前將消防可替代水源建置於Google圖資，供救災時可調度使用。並請減壓區域內的霧峰、溪湳及烏日分隊從4月6日起，在停水日期期間確實至轄內測試水壓情形，以落實掌握消防栓供水情形，將在旱象期間持續進行各項替代水源的整備與搶救演練，敬請各位市民安心。

    台中市消防局三大隊，今天動員各分隊到福田水資源中心，模擬停水時緊急抽水運補的過程。（記者陳建志翻攝）

    台中市消防局三大隊，今天動員各分隊到福田水資源中心，模擬停水時緊急抽水運補的過程。（記者陳建志翻攝）

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