為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    山中傳奇！平等國小女籃奪全國冠軍 部落家長老師激動落淚

    台中平等國小全校僅39個學生，3到6年級選手只有10人的女籃隊在體育總會「全國籃球錦標賽」締造大驚奇，勇奪全國冠軍。（記者林岳甫攝）

    台中平等國小全校僅39個學生，3到6年級選手只有10人的女籃隊在體育總會「全國籃球錦標賽」締造大驚奇，勇奪全國冠軍。（記者林岳甫攝）

    2021/04/01 19:41

    〔記者歐素美／台中報導〕全國小學體育總會「全國籃球錦標賽」今天在新北市進行冠亞軍賽，台中市和平區平等國小女籃隊以24比23險勝台南永康國小，榮獲冠軍，這所全校只有39人、女籃隊3到6年級選手只有10人的偏鄉小校能打敗其他學校取得冠軍，許多家長及教師透過轉播觀賽，忍不住激動落淚。

    台中市和平區平等國小位於偏遠的環山部落，全校學生只有39人，3年級到6年級女學生共10人，10人全部參加籃球隊，這次代表台中市參加全國小學體育總會「全國籃球錦標賽」，一路過關斬將，挺進冠亞軍賽，校長劉姿芬今天特別開車北上為學生加油，而許多無法北上的家長或老師也都守在電腦前觀看直播，當女籃隊今天以1分之差拿下冠軍時，許多家長及教師都忍不住驚聲尖叫，激動落淚。

    劉姿芬說，女籃隊只有10人，而且每人限制只能打2節，今天全員上場，賽前選手並特別進行祈禱，這次比賽過程一路過關斬將，除了選手都很努力外，球運也很好，才能每每在關鍵時刻以1分險勝。

    和平區代表羅進玉則表示，這是「另類的山中傳奇」，令人感動的一刻！一所只有39名學生的偏遠山區小學，竟然可以拿到全國冠軍，校長、教練、小朋友們辛苦了，也謝謝贊助旅費的地方人士！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    籃球》「部落之光」陳將双坐鎮平等板凳席 被教練點出小時驚人之舉
    2021/04/01 17:33

    籃球》「部落之光」陳將双坐鎮平等板凳席 被教練點出小時驚人之舉
    籃球》部落奇蹟！ 整間學校就39人 台中平等國小逆轉奪全國冠軍
    2021/04/01 17:23

    籃球》部落奇蹟！ 整間學校就39人 台中平等國小逆轉奪全國冠軍

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    籃球》這校女籃隊只有10人 全國籃球錦標賽拚進亞軍令人刮目相看
    2021/03/31 19:27

    籃球》這校女籃隊只有10人 全國籃球錦標賽拚進亞軍令人刮目相看
    來自梨山的奇蹟球隊！平等國小女籃4強戰1分逆轉勝
    2021/03/31 15:09

    來自梨山的奇蹟球隊！平等國小女籃4強戰1分逆轉勝
    臺中市今日熱門
    中捷綠線今試營運 「比去年首日少44％」
    2021/03/25 22:46

    中捷綠線今試營運 「比去年首日少44％」

    《隔了123天》中捷恢復試營運 民讚噪音降低
    2021/03/26 05:30

    《隔了123天》中捷恢復試營運 民讚噪音降低

    「供5停2」非全台中 8區僅減壓供水
    2021/03/26 05:30

    「供5停2」非全台中 8區僅減壓供水

    神岡國小設中央廚房 今年動工
    2021/03/26 05:30

    神岡國小設中央廚房 今年動工

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播