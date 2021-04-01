山中傳奇！平等國小女籃奪全國冠軍 部落家長老師激動落淚

台中平等國小全校僅39個學生，3到6年級選手只有10人的女籃隊在體育總會「全國籃球錦標賽」締造大驚奇，勇奪全國冠軍。（記者林岳甫攝）

2021/04/01 19:41

〔記者歐素美／台中報導〕全國小學體育總會「全國籃球錦標賽」今天在新北市進行冠亞軍賽，台中市和平區平等國小女籃隊以24比23險勝台南永康國小，榮獲冠軍，這所全校只有39人、女籃隊3到6年級選手只有10人的偏鄉小校能打敗其他學校取得冠軍，許多家長及教師透過轉播觀賽，忍不住激動落淚。

台中市和平區平等國小位於偏遠的環山部落，全校學生只有39人，3年級到6年級女學生共10人，10人全部參加籃球隊，這次代表台中市參加全國小學體育總會「全國籃球錦標賽」，一路過關斬將，挺進冠亞軍賽，校長劉姿芬今天特別開車北上為學生加油，而許多無法北上的家長或老師也都守在電腦前觀看直播，當女籃隊今天以1分之差拿下冠軍時，許多家長及教師都忍不住驚聲尖叫，激動落淚。

劉姿芬說，女籃隊只有10人，而且每人限制只能打2節，今天全員上場，賽前選手並特別進行祈禱，這次比賽過程一路過關斬將，除了選手都很努力外，球運也很好，才能每每在關鍵時刻以1分險勝。

和平區代表羅進玉則表示，這是「另類的山中傳奇」，令人感動的一刻！一所只有39名學生的偏遠山區小學，竟然可以拿到全國冠軍，校長、教練、小朋友們辛苦了，也謝謝贊助旅費的地方人士！

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