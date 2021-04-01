台灣大道六段726巷電桿擋路 台電允諾9月遷移

台灣大道六段726巷口電桿擋道，立法院副院長蔡其昌及立委陳柏惟邀台電會勘，台電允諾於9月底前遷移。（記者歐素美攝）

2021/04/01 16:49

〔記者歐素美／台中報導〕台中市台灣大道六段726巷是沙鹿區通往台中都會公園及登山步道的主要道路，但巷口的電線桿影響車輛進出，立法院副院長蔡其昌及立委陳柏惟今天邀台電台中區營業處長黃明舜等會勘，台電允諾9月遷移；另726巷下方原有一處便道，因市府撤回徵收，廢土擋道致無法通行，市議員王立任表示，將建請市府向國有財產局申請代管，恢復道路供居民通行。

台中市台灣大道六段726巷，是沙鹿區通往都會公園步道及沙鹿登山健行自行車步道的重要道路，大客車常因台電高壓電桿緊鄰巷口而無法順利通行，立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟今天邀集台電台中區營運處處長黃明舜、台中市議員楊典忠、王立任、張家銨及台中市政府建設局養護工程處海線工程隊隊長蘇佳禾、六路里長鄭啟霖等會勘。

蔡其昌表示，許多鄉親向我們反映，台電電線桿正好擋住沙鹿登山步道通行路口，但裡頭涉及高壓、低壓電路問題，今天特別邀請台電公司前來研議後續電路繞道計畫，在安全無慮的前提下將電線、電桿改道，解決人民問題。

陳柏惟說，台灣大道六段726巷因電桿擋道造成進出危險，其當選後即接獲民眾陳情，因涉及高壓及低壓線路需系統性整合，經爭取台電規劃確定可以辦理才舉行會勘，並告知鄉親，感謝行政部門及副院長等協助解決問題。

黃明舜表示，將配合進行系統性調整，將電桿往北遷移15米，同時將高、低壓架空線路及地下電壓線路拆除，改以地下供電引接回台灣大道六段726巷內電桿，解決問題，預計今年9月底前完工。

此外，居民反映台灣大道六段726巷往西，原本有一條便道，後來被土堆阻塞無法通行，影響進出。

市府表示，該處原規劃為停車場，後居民申請撤銷徵收，還地於民，建設局將公設地歸還國有財產署，便道才不見；市議員王立任表示，短期計畫將建請市府向國財署申請代管，移除土堆，方便居民出入。

蔡其昌則表示，該處公設地未來可能作為捷運正英站用地，長期可爭取國財署撥用，並將道路與正英路拉直，一併解決民眾進出逆向行駛的問題。

台灣大道六段往台中都會公園的便道因土堆擋道而消失，市議員王立任表示，將建請市府代管國財署土地，並移除土堆，恢復通行。（記者歐素美攝）

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