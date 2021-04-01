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    警察有事嗎？PO文嘲諷「大排長榮」事件 中市警局：愚人節效果

    中市警局臉書專頁嘲諷長榮海運，還把長榮海運的商標，惡搞成為「EVERCHECK」。（記者張瑞楨翻攝TCPB局長室臉書專頁）

    中市警局臉書專頁嘲諷長榮海運，還把長榮海運的商標，惡搞成為「EVERCHECK」。（記者張瑞楨翻攝TCPB局長室臉書專頁）

    2021/04/01 14:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕去年底才爆發消費過世的南投警察等爭議，「語不驚人死不休」的台中市警局局長室臉書粉絲專頁「TCPB局長室」，今天又把橘或黃色安全錐，瞎搞成為綠色，還惡搞長榮海運的「EVERGREEN」商標，改為「EVERCHECK」，嘲諷揶揄該海運公司「長賜輪」（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河一事，尖酸刻薄的程度，令人嘆為觀止。

    對此，中市警局「小編」說，這純粹是愚人節的效果，不是要在長榮海運的傷口灑鹽，且網友反應都很好。

    經營「TCPB局長室」的小編（警察），績效是由點讚或留言的人數來計算，因此，常用搞笑或誇大煽情手法，吸引網友點閱留言，也因此常發生爭議，最嚴重的是去年底，南投縣警察局交通隊小隊長進行機車訓練時，疑因天雨路滑失控摔車死亡，「TCPB局長室」的IG竟貼出一張警察騎車的照片，還備註「請緊握把手站穩踏階，不然就會摔車」，引發南投基層員警的憤怒，質疑「學長過世，你發文酸他」。

    另外，去年也貼出一張警局防疫的照片，是一群警察追逐一名女子，照片竟與日本AV女優上原亞衣之作《100人中出》的劇照相似，被批評為「不正經」。

    「TCPB局長室」今天再度發文，又拿長榮海運貨櫃輪船「長賜輪」（Ever Given），擱淺於蘇伊士運河，並導致400多艘貨輪堵塞一事揶揄，嘲諷稱「今天我們又鄭重宣布全面配發『EVERCHECK（有打卡之意）封閉路段式安全錐！』，有感於我們同仁在路檢勤務時，在不同類型的路段及地形擺設路檢器材時，為有效管制車流，防堵歹徒闖越路檢點而傷透腦筋，於是，順應國際化及時代趨勢，學習遠從埃及運河而來的防堵策略，『EVERCHECK封閉路段式安全錐！』因應而生」。

    「TCPB局長室」還大加嘲諷說，「如此國際化的器材，各項屬性我們也以最高水準要求，【泛用性】適用400公尺寬路段，相當於133個車道，或一艘貨櫃輪；【實用性】能有效阻擋超過400輛自小客車；【耐用性】即便駕駛怪手來破壞阻隔，也需耗時6天才能通過」，並備註「注意事項」，「退勤前務必收拾妥當，以免遺留而造成交通回堵」。

    上述惡搞長榮海運，拿擱淺一事大為嘲諷，還把安全錐瞎搞成為綠色，多數網友認為有趣，但也有網友認為此事攸關安全，縱使是愚人節，「可以拿來開玩笑嗎？」，不過，「小編」巡官許逸維卻認為，網友反應頗佳。

    他說，這純粹是愚人節的效果，以此吸引網友共鳴，KUSO（惡搞）一下，但並非要在長榮海運傷口灑鹽，且此危機已經解除，目的只是博君一笑，並非針對長榮海運，也不至於造成該海運公司的損害。

    中市警局臉書專頁嘲諷長榮海運，尖酸刻薄程度，令人嘆為觀止。（記者張瑞楨翻攝TCPB局長室臉書專頁）

    中市警局臉書專頁嘲諷長榮海運，尖酸刻薄程度，令人嘆為觀止。（記者張瑞楨翻攝TCPB局長室臉書專頁）

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