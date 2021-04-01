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    林筱淇被拔官臨去秋波送議員九宮格書架 議員︰早點做不是更好

    「大學姊」被拔官，卻臨去秋波送給議員一個放置觀光文宣的九宮格書架，陳淑華表示早點用心在觀光推廣不就得了。（記者蘇金鳳攝）

    「大學姊」被拔官，卻臨去秋波送給議員一個放置觀光文宣的九宮格書架，陳淑華表示早點用心在觀光推廣不就得了。（記者蘇金鳳攝）

    2021/04/01 12:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕「大學姊」中市觀旅局長林筱淇遭拔官，據了解是在上週五就被告知，而市議員卻在本週一開始，陸續收到觀旅局送來「活力台中」的九宮格書架及一封信，九宮格裡放置9種不同主題的旅遊文宣，市議員昨天得知消息才恍然大悟，原來離職前「臨去秋波」趕忙送來，但早一點做不是更好嗎？有議員建議反躬自省後再出發。

    市議員陳淑華表示，此波盧內閣人事的小異動，林筱淇被撤換真的並不意外，因為本身就具爭議性。陳淑華指出，她的服務處是在30日收到觀旅局送來「活力台中」的九宮格書架，還有一封信，陳述九宮格書架放置是九種主題的觀光文宣，希望市議員推廣，最後署名是「林筱淇3月29日」。

    陳淑華表示，據她了解林筱淇是在上週五被通知撤換，雖然書架早就製作，可能是因為知道要被撤換後，趕快把自己的成績端出來，但是都已2年多了，現在才做，多用心在觀光推廣上不就好了。

    市議員邱素貞表示，觀旅局是在週一送九宮格書架到服務處，內放置相關宣傳書刊，雖然很佔空間，但為了共同行銷台中，還是肯定她的用心。

    邱素貞表示，擔任政務官要「政通人和」，而「大學姊」林筱淇2年多的任期，一直備受爭議，不但市議員們對她很有意見，常常在議會與議員對嗆，市議員給的建議完全不理，如今轉任顧問，應利用此一機會沉潛「反躬自省」，再重新出發。

    「大學姊」被拔官，卻臨去秋波送給每一個議員一個放置觀光文宣的九宮格書架。（記者蘇金鳳攝）

    「大學姊」被拔官，卻臨去秋波送給每一個議員一個放置觀光文宣的九宮格書架。（記者蘇金鳳攝）

    「大學姊」被拔官，卻臨去秋波送給每一個議員一個放置觀光文宣的九宮格書架，邱素貞（左）表示，反躬自省重新出發。（記者蘇金鳳攝）

    「大學姊」被拔官，卻臨去秋波送給每一個議員一個放置觀光文宣的九宮格書架，邱素貞（左）表示，反躬自省重新出發。（記者蘇金鳳攝）

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