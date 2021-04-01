台中187座公園遊戲場調查 地方媽媽喊：不好玩、不滿意

地方媽媽發起「台中遊戲場許願池」，促市府打造好玩公園遊戲場。（記者蘇孟娟攝）

2021/04/01 12:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕兒童節前夕，臉書社團「台中遊戲場許願池」發起「台中市公園試玩評價大募集」，回收612份有效問卷，玩遍台中187座公園遊戲場，占全台中總數561座的1/3，但眾人回饋滿意度僅2.4分，整體滿意度不到一半；今日「台中遊戲場許願池」揪地方媽媽公開呼籲「拒絕複製貼上」的公園遊戲場，盼市府不要只衝改造公園數字 鎮，給地方孩童真正好玩的真共融式遊具，「不要讓孩童過愚童節」。

一群地方媽媽有鑑於台中市府這兩年大刀闊斧號稱改造公園及公園遊戲場，但不少改造完工後的成果卻讓地方媽媽傻眼，發起「台中遊戲場許願池」社團，收集家長帶子女使用公園後的心聲，選在兒童節前夕公開台中市公園遊戲場滿意度調查。

回收有效問卷中，家長子女年齡層以3-5歲佔44%最多，其次為6-12歲，29%、0-2歲23%及12歲以上4%。

在滿分是5分的評比結果為，包括環境友善度2.8分、遊具挑戰度2.2分、遊戲豐富度2.1分；顯示民眾較能感受到環境更友善，但是在兒童遊戲場卻普遍低分，不論是遊具挑戰度或是遊戲豐富度的評價，高達4成使用者都只給了1分；3項指標的總平均僅有2.4，整體滿意度連一半都不到。

社團再另針對台中市府2019年到2020年新改造的公園遊戲場調查滿意度，環境友善度2.8分、遊具挑戰度2.3分、遊戲豐富度2.2分，3項指標的總平均一樣也僅有2.4，新公園的遊具整體滿意度也是未達半數。

社團發起人劉淑韻及林冠霈均強調，近年台中市政府以去塑化及符合安全法規為理由拆除舊有組合遊具，但取而代之的幾乎均是「複製貼上」的遊具，尤其有高度低、多元性低、可玩性低及安全性低的通病，小孩玩兩下就失樂趣。

家長說，像新改造後的敦化公園，磨石滑梯坡度緩，一旁雖有攀岩石，但因坡度低緩，根本沒有人 攀爬，都直接走上走下，失去設計美意；其餘公園甚至有攀爬架上方無處讓孩童翻越，孩子只能再爬下來；甚至惠安公園以「珍珠奶茶」為發想設計的網美「珍珠滑梯」，坡度低，滑到下方還會撞到水泥坡，「中看不中玩」。

家長指出，根據「台中遊戲場許願池」舉辦「最想要遊具票選」，親子最想要的遊具是攀爬架、大型滑梯、溜索、跳跳床、鞦韆，但台中公園遊戲場滿意度問卷調查統計出2019到2020年台中興建數量最多的設施為磨石子滑梯、搖搖馬、組合式滑梯、鳥巢鞦韆、簡易型攀爬，顯示遊具改造過程缺少使用者的聲音，造成完工後的遊戲場總是與使用者期待有落差。

此外，家長查閱市府公開資料中顯示，全市150座重點改造的遊戲場，編列經費為一座174萬元，多樣玩法的遊具被拆完後，只改造成一座玩法單一的磨石子滑梯，再搭配鳥巢鞦韆、搖搖馬或旋轉設施，均讓親子倍感「不好玩」。

另外，家長也指出，部份公園雖貼心加設幾座重量與體積較大的「輪椅鞦韆」給身障兒童使用，卻沒有圍欄圍出獨立使用空間，恐形成一般幼兒誤闖輪椅擺盪範圍被撞傷，且輪椅鞦韆內也沒有防滑設計，讓身障兒用得膽戰心驚。

「台中遊戲場許願池」呼籲市府暫緩公園遊戲場改造時程，應事前公告新闢或即將改造之公園名單，應先蒐集意見、形成共識後再改造，不要為衝量浪費公帑設計出不符家長與幼童期待的公園遊具。

更籲若要辦遊戲場改造設計說明會，應多選平日晚上或假日，「否則只會收集到老人的意見」，無法代表遊戲場使用者經驗。

社團家長更籲561座公園遊戲場多以社區鄰里公園為主，空間及經費有限，市府更要全面盤點現有設施，將鄰近的公園遊戲場視為一體，設置不同難度的遊具，讓兒童也有分齡遊具可用；盼不要讓台中市兒童只有「最愚童的公園遊戲場」。

「台中遊戲場許願池」評比公園遊戲場多「複製貼上」不好玩，滿意度不到一半。（記者蘇孟娟攝）

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