又選在連假開幕！中市總站夜市4/3開幕 市府當天將上門稽查

總站夜市在去年雙十連假違法開幕，人潮和交通都塞爆了，這次又選在清明連假重新開幕。（記者蔡淑媛攝）

2021/04/01 12:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區「總站夜市」去年雙十國慶連假違法開幕，龐大人潮造成交通混亂，且違規用電超載跳電被拆表，開張3天就被市府開罰6萬並勒令停業至今，數次提出改善計畫被駁回，這次清明連假前宣佈將於本週六（4月3日）重新開幕並改名「捷運總站夜市」；經發局長張峯源表示，這次業者提交改善計畫增加停車位、縮短營業時間、不用擴音器並加強清潔，因此通過審查，也會在開幕時前往稽查。

捷運總站夜市北屯區總站夜市占地1800坪、300攤，宣佈4月3日重新開幕，每週三、五、六、日營運，由於上次在連假開幕，人潮擠爆，引來抨擊，這次業者建議民眾分流前往「不用擠在開幕期間來」，開幕當天傍晚就會在FB直播現場人潮狀態，民眾可視人潮決定是否前往，同時夜市人潮擁擠時也會在4個出入口提出警示牌告知，提醒稍後入場。

張峯源表示，過去總站夜市勒令停業後提出改善計畫，附近鄰里仍對夜市營運造成的交通、污染等問題有疑慮，這次業者提供0.5公頃停車場，可停170輛汽車、400輛機車，並加強夜通疏導，加上中捷恢復試營運也可疏解部分車流，減少交通衝擊；此外也縮短營運時間改成下午4時到晚間10時，同時不使用擴音器，避免噪音，另外空污油煙也使用靜電集煙系統，因此市府決定同意業者可營業，但只核准1年，對業者還要再觀察，若有缺失還是會要求業者改善。

總站夜市停業期間，攤商自救會成員到市府陳情。（記者蔡淑媛攝）

總站夜市將在本週五清明連假重新開幕，經發局長張峯源表示，開幕當天也會前往稽查。（記者蔡淑媛攝）

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