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    大甲媽4月9日起駕交通管制 警方呼籲民眾拜媽祖搭火車最便利

    大甲媽起駕交通管制及大眾運輸資訊。（大甲警分局提供）

    大甲媽起駕交通管制及大眾運輸資訊。（大甲警分局提供）

    2021/04/01 11:18

    〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽將於4月9日起駕遶境，警方將進行交通管制，大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北禁止汽車進入，大甲警分局呼籲參與活動的民眾，可搭乘大眾運輸到場，以免塞車之苦，並記得保持社交距離及攜帶個人防疫用品。

    為期9天的大甲媽祖國際觀光文化節系列活動，將於4月9日展開，大甲警分局除規劃設置「警察服務站」加強防竊宣導及服務外，更規劃「應變處理小組」以防制暴力鬥毆等違法行為，確保民眾安全，並強調如有暴力鬥毆不法行為，將會依刑法嚴辦。

    配合大甲媽起駕、回鑾遶境進香活動，大甲警分局並將進行三層的交通管制措施，起駕當天4月9日15時至4月10日2時，第一層行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

    第二層，禁止汽車進入區：大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

    第三層，道路封閉路段管制，包括經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口；水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

    回鑾當天4月18日10時至24時，管制措施則為第一層行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

    第二層，禁止汽車進入區：大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路（中山路至雁門路段）、大甲街（雁門路至仁愛街路段）與新政路（仁愛街至經國路段）以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

    第三層，調撥車道管制路段：包括清水區大甲溪橋南端至大甲區經國路與文曲路口南下內側車道，8時至20時調撥為北上方向行駛。

    警方建議民眾開車可從國道三號進入大甲市區下國道三號，左轉甲東路，至「美人山舊營區」臨時停車場；自西濱快速道路進入大甲市區，走大安港路，可至大甲體育場臨時停車場；自清水沙鹿進入大甲市區，由中山路一段左轉東安路，右轉興安路，左轉新政路，右轉大安港路，至大甲體育場臨時停車場；自苗栗進入大甲市區，由中山路右轉經國路，可至大甲體育場臨時停車場。

    停車場資訊：「美人山舊營區」臨時停車場，約500個停車位，徒步進入大甲市區約15分鐘；大甲體育場臨時停車場含周邊道路，約350個停車位，再徒步進入市區約10分鐘；大甲火車站後方空地停車場，約80個汽車停車位、約180個機車停車位，徒步至鎮瀾宮約4-5分鐘。

    大眾運輸資訊：搭火車至大甲火車站，下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮

    ；搭高鐵也可至新烏日站轉乘區間車至大甲火車站，或轉乘公車93至大甲。

    大甲媽回鑾交通管制及大眾運輸資訊。（大甲警分局提供）

    大甲媽回鑾交通管制及大眾運輸資訊。（大甲警分局提供）

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