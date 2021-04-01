台中限定！ 媽祖金箔立體郵冊今預購 4月7日開賣

台中郵局推出限量3000冊的「2021大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」。（記者歐素美攝）

2021/04/01 11:01

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽將於4月9日起駕遶境，台中郵局今年第10年與大甲鎮瀾宮合作，發行媽祖紀念郵冊，今年特別採用媽祖金箔立體郵冊，限量3000冊，今天在大甲鎮瀾宮舉過火儀式；台中郵局副局長陳湘慈表示，媽祖金箔立體郵冊限台中郵局發售，今起開放預購，4月7日開賣。

台中郵局連續10年與大甲鎮瀾宮合作，今年以3D紙雕設計，推出「2021大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」，今天由台中郵局副局長陳湘慈與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤共同為郵冊過火。

媽祖金箔立體郵冊內以大甲鎮瀾宮的鎮殿媽作為金箔立體設計，搭配鎮瀾宮廟內媽祖昇天圖壁畫主題，巧妙將鎮瀾宮的鎮殿媽、二媽、三媽、正爐媽、副爐媽及湄洲媽，還有藝術家手繪的莊儀團、報馬仔、神童團、太子團、三十六執士及福德彌勒團等結合，獨樹一格，具文化傳承意義。

台中郵局副局長陳湘慈表示，媽祖金箔立體郵冊為台中限定，限量3000冊，今天起於大甲及大甲廟口郵局預購，4月7日起在台中市各郵局開賣，配合大甲媽遶境，台中郵局並將於4月9日至18日在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局及服務攤位，現場並備有1000枚臨局封，將免費提供給遊客郵寄或紀念珍藏，此外，並發行媽祖黃金鑄錠，提供民眾購買珍藏。

台中郵局副局長陳湘慈（右）與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左）共同為「2021大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」進行過火。（記者歐素美攝）

台中郵局與鎮瀾宮共同為今年發行的「2021大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」進行過火儀式。（記者歐素美攝）

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