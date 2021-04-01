87歲老母顧62歲身障女兒 停水在即煩惱到睡不著

市議員邱素貞（中）與南區國光里長陳雅惠（右）與志工送水及物資到鍾婦家中。（記者何宗翰攝）

2021/04/01 10:58

〔記者何宗翰／台中報導〕「家中無人可協助備水，常常煩惱到睡不著。」台中市南區87歲的鍾姓老婦，住在正氣街老舊公寓3樓，獨自照顧62歲重度精障、重度殘障的女兒，由於4月6日起實施「供五停二」供水措施，煩惱不已。市議員邱素貞與南區國光里長陳雅惠今天與志工專程送水到宅，關懷獨居長輩及行動不便里民取水、儲水需求問題。

邱素貞、陳雅惠今天載著滿滿一輛廂型車的桶裝水，與愛鄰守護隊、國光社區發展協會南瓜志工隊等多名志工，前往南區16戶長期列冊關懷的弱勢獨居長者，並提供每戶各6.3公升飲水2桶，以及米、龍眼蜜、麥片、玉米罐等民生物資，希望降低限水期間所帶來的不便。

首站到鍾家時，還未進門就聞到異味，原來鍾婦的女兒因大小便無法自理，剛剛尿在地上還沒清理。陳雅惠指出，鍾婦為低收入戶，先生已過世，雖育有2子2女，但次子與長女已久未聯絡，不知去向，次女有重度精障、重度殘障，大小便與行動都無法自理，全賴鍾婦照顧。

「家中無人可協助備水，最近常常煩惱到睡不著。」鍾婦向來訪的眾人表示，由於年事已高，膝蓋不好，家住3樓的她平時光上下樓梯就很吃力，何況再提著水，停水期間如何取水問題，讓她傷透腦筋，對於議員、里長提供送水到宅的服務感到很窩心。

邱素貞（左一）、陳雅惠（左二）載著滿滿一輛廂型車的桶裝水，與志工前往南區16戶弱勢獨居長者家中送水。（記者何宗翰攝）

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