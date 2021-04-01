補助客運業者經費過高 中市交通局：依搭乘人次補助

民眾爆料盧秀燕補助公車業者經費太高，恐排擠其他經費，交通局強調，依搭乘人次來補助，沒有提高。（記者蘇金鳳攝）

2021/04/01 11:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央一年補助台中市政府約25億元汽燃費，有民眾向本報爆料，其中有8.5億元用於「雙十公車」政策上，加上交通局公務預算、停管基金支應的39億元，市府補貼客運業者的經費已逼近47.5億元，恐怕排擠台中市新建道路、路平養護的經費。

交通局長葉昭甫強調，雙十公車是補助民眾，多少人搭就實付多少，經統計109年免費公車及虧損補貼總共編列30.05億元，實際執行亦約為30億元，並無外界所說的逼近47.5億元。至於預算是大水庫的概念，是財主單位分配，不是交通局能掌控。

有民眾向本報爆料，指在盧秀燕任內，公車補助是過去林佳龍的2倍，雖然在今年有推動「市民限定」的綁卡措施，但汽燃費遭挪用至免費公車的經費沒有減少，依「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」規定，中央撥款給直轄市政府的汽燃費，僅能作為道路養護、修建、安全管理之用，包括路平專案、改善人行道等經費，皆可以汽燃費支應，實務上也可用於新建道路。

汽車燃料使用費於每年7月由公路總局各地監理所開徵，並由公總依比例分配給各直轄市政府，台中市政府每年約分到25億元，且並未強制納入市府預算編列，且這項經費皆未曾於交通局的預算書上揭露，更不曾送議會審議，完全是市府的「私房錢」。

同時，2018年台中市公車運量為1.36億人次，2019年微幅下滑為1.34億人次，搭乘人數未增加，但補貼金額卻暴增，可以看出來盧秀燕將里程補助改成人頭補助，完全沒有帶來效果而只徒增成本。

交通局長葉昭甫強調，公車業者補助問題是前市長林佳龍推動十公里公車免費的補助低編了預算，造成大量經費要由業者吸收，造成脫班等降低服務品質，而目前已補足補貼，公車業者就要提昇服務品質，若有脫班情形，將對公車業者扣罰。

至於搭乘人次減少，葉昭甫會表示，會進行檢討，從公車路線，還有讓更多的民眾搭乘捷運來進行公車接駁，提昇公車搭乘量。

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