綠線試營運出現單日未達5萬人次 中捷：合理值

中捷綠線試營運7天，後3天竟有一天未達5萬，有民眾擔心，正式通車怎辦？（記者蘇金鳳攝）

2021/04/01 09:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線試營運今天進入第8天，但有民眾發現30日的運輸量竟只有4萬9千多人次，未達5萬，質疑免費搭就未達到5萬，正式通車怎麼辦？中捷公司董事長林志盈表示，根據後台統計，各站上下車人次都平均，顯見現在搭乘者已多為通勤通學族，5萬是合理值。

有民眾發現，中捷通車3月25日恢復試營運到昨天整整一個星期，只有前4天運量有超過5萬5千人次以上，雖然28日假日達10萬多人次，但29日週一就降到5萬出頭人次，30日更未達5萬，只有4萬9千多人次，昨天也才升至5萬2千多人次，現今才試營運，但若是正式通車，運量不是慘了。

中捷公司董事長林志盈表示，現在每天運輸人次5萬左右是合理，因為後台觀察這7天，後3天搭乘的民眾，已非從頭搭到尾，而是有目的的搭乘，會在中途下車，也就是上班及上學族，不是試搭族。

根據統計，離站前三名的車站是台中高鐵、市政府及文心崇德，文華高中離站也很多人，林志盈表示，這就是證明搭乘民眾已是通勤及通學族較多。

林志盈表示，除了上班族及學生外，未來會加強高鐵旅客、長輩的行銷，尤其上下車人次台中高鐵站一直相當高，因此會加強宣傳讓旅客搭捷運到台中玩。

林志盈表示，長輩因為有愛心敬老卡，可以扣點數，讓長輩覺得坐捷運很舒適進而吸引搭乘。

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