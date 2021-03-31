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    幫父肉搜女友個資 「孝女」公務員反遭出賣被訴

    彭女利用公務機關電腦，幫父親查詢交往對象個資，未料卻因父親將資料「不小心」LINE給交往對象，而雙雙挨訴。（資料照，路透）

    彭女利用公務機關電腦，幫父親查詢交往對象個資，未料卻因父親將資料「不小心」LINE給交往對象，而雙雙挨訴。（資料照，路透）

    2021/03/31 23:44

    〔記者許國楨／台中報導〕喪偶的彭姓男子與同社區林姓女鄰居交往，為更深入了解林女背景，擔任公職的彭男女兒，竟向不知情同事借用公務電腦查詢林女婚姻狀況等個人資料後，以LINE傳給父親，未料彭男又「不小心」傳給林女，案經林女提告，台中地檢署依瀆職及違反個資起訴彭女、依違反個人資料保護法起訴彭男。

    起訴書指出，彭男與彭女是父女關係，而彭女在某政府機關擔任約聘人員，得知喪偶多年的父親，與住同社區的林姓鄰居互動頻繁進而交往，常一同飲酒聊天，卻從父親處得知林女曾多次酒後情緒失控。為了解林女背景，去年8月4日上午，彭女在其任職辦公室內，原本要登入自己公務電腦查詢林女相關資訊，卻因當天電腦故障，向不知情的洪姓同事借用公務電腦，並以洪女帳號登入。

    彭女據此查得內含林女戶籍地址遷出遷入紀錄、婚姻紀錄、一親等親屬全戶人口查詢資料明細表，列印後以手機拍下以LINE傳給父親彭男，要求父親協助確認取得的個資是否為林女的資料；未料，彭男從女兒取得林女個資後，立即傳給林女。

    林女驚覺個資遭洩露，立即向戶政機關查詢資料來源並報警處理，控告彭男涉嫌恐嚇、違反個資。彭男供稱女兒傳給他後，不小心按錯了誤傳給林女，檢方查出彭男並未對林女恐嚇，依違反個資起訴；至於彭女坦承查詢林女的個人資料，檢方則依瀆職及違反個資將彭女起訴。

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