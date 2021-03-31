達觀部落小學生 試乘中捷讚又快又漂亮
〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕台中市建功國小及博屋瑪國小共164名學生今（31）日一起試乘台中捷運綠線，自北屯總站搭車前往市政府站，遠在和平區達觀部落的博屋瑪國小特地下山來嚐鮮，雖然路途遙遠，許多學生是第一次搭捷運，乘車前雀躍不已，搭完後直說，捷運很漂亮又開得快，下次還要再來搭。
建功國小及博屋瑪國小自107學年度締結為姊妹校，兩校每年互訪，今年由博屋瑪國小到建功國小訪問，博屋瑪學生特地穿著泰雅族傳統服飾出席，適逢台中捷運綠線試營運，且是中部地區第一條捷運，兩校學生一起試乘，體驗捷運舒適便捷的服務。
兩校164名學生從北屯總站搭捷運到市政府站，教育局副局長方炳坤代表市長盧秀燕到場歡迎學生，台中市議員沈佑蓮不僅協助學校安排行程，更全程陪同學生。許多學童是第一次搭乘捷運，覺得新奇有趣，在乘車過程中不斷注視窗外變化的風景，對捷運快速行駛感到興奮不已。學童紛紛表示，捷運漂亮又舒適，希望能再一起搭乘。
博屋瑪國小校長比令．亞布、建國國小校長王鳳雄均希望學生們藉由校際交流互訪活動，參訪友校所屬地區文化及了解當地民俗風情，結合課程擴展學生學習領域與生活經驗，陶冶尊重他人文化的情操。
台中捷運公司特別藉機會提醒學童們遵守捷運禮節及注意事項，包括全程佩戴口罩、勿在站內及車廂內飲食、先下車後上車、搭乘手扶梯請勿奔跑、車輛行駛中要握緊把手或握桿等，並歡迎更多民眾一起來搭乘台中捷運。