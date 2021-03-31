達觀部落小學生 試乘中捷讚又快又漂亮

和平區達觀部落的博屋瑪國小學童穿著泰雅族傳統服飾，第一次搭乘台中捷運，感到興奮新奇。（記者蔡淑媛攝）

2021/03/31 21:24

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕台中市建功國小及博屋瑪國小共164名學生今（31）日一起試乘台中捷運綠線，自北屯總站搭車前往市政府站，遠在和平區達觀部落的博屋瑪國小特地下山來嚐鮮，雖然路途遙遠，許多學生是第一次搭捷運，乘車前雀躍不已，搭完後直說，捷運很漂亮又開得快，下次還要再來搭。

建功國小及博屋瑪國小自107學年度締結為姊妹校，兩校每年互訪，今年由博屋瑪國小到建功國小訪問，博屋瑪學生特地穿著泰雅族傳統服飾出席，適逢台中捷運綠線試營運，且是中部地區第一條捷運，兩校學生一起試乘，體驗捷運舒適便捷的服務。

兩校164名學生從北屯總站搭捷運到市政府站，教育局副局長方炳坤代表市長盧秀燕到場歡迎學生，台中市議員沈佑蓮不僅協助學校安排行程，更全程陪同學生。許多學童是第一次搭乘捷運，覺得新奇有趣，在乘車過程中不斷注視窗外變化的風景，對捷運快速行駛感到興奮不已。學童紛紛表示，捷運漂亮又舒適，希望能再一起搭乘。

博屋瑪國小校長比令．亞布、建國國小校長王鳳雄均希望學生們藉由校際交流互訪活動，參訪友校所屬地區文化及了解當地民俗風情，結合課程擴展學生學習領域與生活經驗，陶冶尊重他人文化的情操。

台中捷運公司特別藉機會提醒學童們遵守捷運禮節及注意事項，包括全程佩戴口罩、勿在站內及車廂內飲食、先下車後上車、搭乘手扶梯請勿奔跑、車輛行駛中要握緊把手或握桿等，並歡迎更多民眾一起來搭乘台中捷運。

台中市建功國小及博屋瑪國小共164名學生今日一起試乘台中捷運綠線。（中捷公司提供）

台中市建功國小及博屋瑪國小共164名學生今日一起試乘台中捷運綠線，小朋友都很興奮。（中捷公司提供）

和平區達觀部落的博屋瑪國小學童穿著泰雅族傳統服飾搭乘台中捷運，在捷運上開心合影留念。（記者蔡淑媛攝）

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