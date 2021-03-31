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    「大學姐」下台！林筱淇調台中市府有給職顧問 火速退Line群組

    台中市政府今天宣布3位局長異動，其中，觀光旅遊局長林筱淇（中）調有給職顧問。（記者蔡淑媛攝）

    台中市政府今天宣布3位局長異動，其中，觀光旅遊局長林筱淇（中）調有給職顧問。（記者蔡淑媛攝）

    2021/03/31 19:52

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天宣布3位局長異動，其中，觀光旅遊局長林筱淇明天起調任有給職顧問，消息一曝光，林筱淇隨即在觀旅局的新聞群組中留言，感謝媒體朋友過去的協助，並馬上退出群組；但觀旅局人員說，林筱淇應上週五即接獲去職通知，有跡可尋。

    市府今天下午宣布文化局、勞工局及觀旅局長換人，消息一曝光，林筱淇隨即在觀旅局的新聞群組發文「各位敬愛的媒體先進好朋友：今天是筱淇在台中市政府觀光旅遊局服務的最後一天，感謝各位過去在工作上不吝給予筱淇諸多協助！在此，謹向大家表達由衷感謝，誠心祝福各位身體健康、平安幸福、工作順利！」並退出群組。

    據了解，市長盧秀燕應是上周五與異動的局長等人會談，林筱淇上周五即將局長室秘書皆調到觀光行銷科，並要求各科將工程結案並辦理敘獎，讓局內員工覺得「怪怪的」，這幾天更請假未上班。

    據指出，林筱淇調任有給職市府顧問，但林筱淇應志不在此，未來可能重返台北政壇或重執廣告行銷的工作；但林筱淇表示，她已定居台中10多年。

    除了觀旅局長異動外，據了解，觀旅局副局長人事也異動，人事處長陳杉根表示，現任副局長鄭隆為將調任府本部擔任參議；陳育正將回鍋擔任觀旅局副局長。

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