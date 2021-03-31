台中內新國小師生送暖 募2000多件物資助弱

大里區內新國小兒童節舉辦「幸福一日捐」食物捐贈活動，今天全校共捐出2000多件的物資做愛心。（記者陳建志攝）

2021/03/31 21:10

〔記者陳建志／台中報導〕大里區內新國小今天舉辦兒童節慶祝活動，今年再度與安得烈食物銀行合作，連續第8年舉辦「愛要即食，幸福一日捐」的食物捐贈活動，全校師生捐出2000多件的麵條、麥片、肉鬆等食物，讓學生感受到助人的快樂，學校並安排科學園遊會闖關，設置30多個關卡，讓學童透過遊戲認識科學原理，過關的學生還可以摸彩，整個校園熱鬧滾滾。

內新國小輔導主任張聖藝表示，學校重視品德教育，連續第8年與安得烈食物銀行合作，在兒童節推出「愛要即食，幸福一日捐」的食物捐贈，全校800多名的小朋友，平均每人都捐出4件的物資，今天共捐出2000多件的麵條、罐頭、肉鬆等物資。

二年級的石晁福說，今天捐出玉米罐頭，很開心有能力助人；安得烈慈善協會專員張安表示，協會服務全台約5300個家有15歲以下小孩的清寒弱勢家庭，讓他們都能獲得三餐溫飽，很感謝內新師生多年來的愛心捐贈。

校長張文綺說，已經舉辦多年的科學園遊會闖關，去年因疫情停辦，同學都很失望，今年兒童節恢復舉辦，今天由三到六年級各班負責籌畫30多個關卡，都是來自課程和日常生活中，同學透過闖關遊戲認識科學原理。

今年參加發明展國際賽獲獎的「光迷宮」教導學生利用光的反射原理，將光從迷宮的入口，透過不同鏡面反射到出口；「綠能驅鳥器」作品則是以保特瓶、CD片等環保材質製作，透過太陽能、風力能，發出老鷹聲音驅趕鳥類，都成為闖關的關卡，同學都開心闖關。

大里區內新國小今天舉辦科學園遊會闖關，發明展國際賽獲獎的「光迷宮」，讓同學認識光的反射原理。（記者陳建志攝）

大里區內新國小今天舉辦科學園遊會闖關，發明展國際賽獲獎的「綠能驅鳥器」，讓同學認識太陽能、風力能等原理。（記者陳建志攝）

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