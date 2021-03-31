台中市政府3局長人事異動 市議員質疑「炒短線」

台中市政府宣布3位局長異動，各黨派議員對市長盧秀燕（圖右）的用人哲學看法分歧。（資料照，記者張瑞楨攝）

2021/03/31 19:32

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天宣布文化局、勞工局及觀光旅遊局長人事異動，藍綠議員看法大不同，國民黨市議員吳顯森批評「該換的不換」；民進黨謝志忠說，市長盧秀燕的用人哲學就是「做人比做事重要」，上行下效，將造成市政表面化、不進步；新黨陳情龍則對觀旅局長任用比較失望，認為只是「炒短線」。

台中市府今天宣布，新任勞工局長由原文化局長張大春接任，新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，新任觀光旅遊局長由資深媒體人韓育琪接任，原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問，市府強調依照「內升外補、重視女性」進行人事調整，台中市政「一棒接一棒，穩健步伐繼續打拚」。

據了解，市長盧秀燕應是上週五約談異動的局長等人，觀旅局長林筱淇上週五即將局長室秘書都調往觀光行銷科，並要求各科將工程結案、辦理敘獎，讓局內員工覺得「怪怪的」，並揣測林筱淇未來動向恐怕會重返台北。

對於盧秀燕用人哲學，國民黨市議員吳顯森表示，「不懂盧市長的用人邏輯」，但「該換的不換」，林筱淇可能比較文靜、斯文，所以找來擅長主持節目、口材比較好、比較活潑的韓育琪接任觀旅局長。

民進黨市議員謝志忠表示，盧秀燕一向給人「會做人比會做事重要」，這次人事的異動只是證明上行下效，台中市政府的團隊，真的是會做人比會做事重要，這樣的文化，只會讓未來台中市政更表面化、更不進步。

新黨市議員陳清龍表示，對新任的觀旅局長人選不熟，但對市長用人覺得失望，強調觀光不只是行銷，還有觀光工程，需要對政策溝通及行政歷練足夠的人來擔任，需要通才一點，才可能有長期的策政發展，而不是只是炒短線。

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