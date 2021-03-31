為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中市政府3局長人事異動 市議員質疑「炒短線」

    台中市政府宣布3位局長異動，各黨派議員對市長盧秀燕（圖右）的用人哲學看法分歧。（資料照，記者張瑞楨攝）

    台中市政府宣布3位局長異動，各黨派議員對市長盧秀燕（圖右）的用人哲學看法分歧。（資料照，記者張瑞楨攝）

    2021/03/31 19:32

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天宣布文化局、勞工局及觀光旅遊局長人事異動，藍綠議員看法大不同，國民黨市議員吳顯森批評「該換的不換」；民進黨謝志忠說，市長盧秀燕的用人哲學就是「做人比做事重要」，上行下效，將造成市政表面化、不進步；新黨陳情龍則對觀旅局長任用比較失望，認為只是「炒短線」。

    台中市府今天宣布，新任勞工局長由原文化局長張大春接任，新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，新任觀光旅遊局長由資深媒體人韓育琪接任，原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問，市府強調依照「內升外補、重視女性」進行人事調整，台中市政「一棒接一棒，穩健步伐繼續打拚」。

    據了解，市長盧秀燕應是上週五約談異動的局長等人，觀旅局長林筱淇上週五即將局長室秘書都調往觀光行銷科，並要求各科將工程結案、辦理敘獎，讓局內員工覺得「怪怪的」，並揣測林筱淇未來動向恐怕會重返台北。

    對於盧秀燕用人哲學，國民黨市議員吳顯森表示，「不懂盧市長的用人邏輯」，但「該換的不換」，林筱淇可能比較文靜、斯文，所以找來擅長主持節目、口材比較好、比較活潑的韓育琪接任觀旅局長。

    民進黨市議員謝志忠表示，盧秀燕一向給人「會做人比會做事重要」，這次人事的異動只是證明上行下效，台中市政府的團隊，真的是會做人比會做事重要，這樣的文化，只會讓未來台中市政更表面化、更不進步。

    新黨市議員陳清龍表示，對新任的觀旅局長人選不熟，但對市長用人覺得失望，強調觀光不只是行銷，還有觀光工程，需要對政策溝通及行政歷練足夠的人來擔任，需要通才一點，才可能有長期的策政發展，而不是只是炒短線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中市府人事異動 勞工、文化、觀旅局長換人
    2021/03/31 17:25

    台中市府人事異動 勞工、文化、觀旅局長換人
    「媽媽市長」當家 中市出現首位女性主計處長助「持家」
    2021/02/23 16:34

    「媽媽市長」當家 中市出現首位女性主計處長助「持家」

    健康不能重來 禾聯讓您輕鬆防疫
    台中市長選戰提前開打？南門橋改建動工 藍綠險爆全武行
    2020/12/29 21:23

    台中市長選戰提前開打？南門橋改建動工 藍綠險爆全武行
    台中市府淪桃花窟 半年爆3件桃色糾紛
    2020/12/17 21:13

    台中市府淪桃花窟 半年爆3件桃色糾紛

    月付2萬5 入住青埔水岸公園宅
    中市政風處長派任未被告知？盧秀燕低調：等待法務部來協商
    2020/08/10 12:25

    中市政風處長派任未被告知？盧秀燕低調：等待法務部來協商
    臺中市今日熱門
    不能出國 報復性消費大噴發？台中百貨精品及女裝業績大成長
    2021/03/24 20:38

    不能出國 報復性消費大噴發？台中百貨精品及女裝業績大成長

    中市府擬推食安條例釋憲 綠議員：市議會審查同意才能送
    2021/03/24 19:59

    中市府擬推食安條例釋憲 綠議員：市議會審查同意才能送

    台中4/6起「供5停2」 學校用水大戶省吃儉用撐下去
    2021/03/24 21:08

    台中4/6起「供5停2」 學校用水大戶省吃儉用撐下去

    台中去年汰除老舊機車六都第2 51萬輛未換新
    2021/03/24 20:21

    台中去年汰除老舊機車六都第2 51萬輛未換新

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播