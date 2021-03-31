台中市換3局長 民進黨議員批無亮點 國民黨認為「她」下台意料中

台中市長盧秀燕今天更換三位局長，朝野市議員各有看法。（記者蘇金鳳攝）

2021/03/31 19:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府人事大變動，觀旅局、勞工局、文化局長更換，對於市長盧秀燕的動作，民進黨市議員認為「選舉到了，市長急了」；國民黨市議員則認為文化局張大春因曾任勞工局長是OK的，而觀旅局長林筱淇遭調職，是「意料中」，因為已有旅宿業者揚言「不換局長換市長」！

台中市政府今（31）日下午宣布3個局處人事調整，新任勞工局長由原文化局長張大春接任，新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，新任觀光旅遊局長由資深媒體人韓育琪接任，原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問。

民進黨市議員陳淑華表示，盧秀燕團隊存在幾位與基層脫勾、不接地氣的局處長，此次的人事調整，只是換掉處事爭議很大的林筱琪，新任三位局長人選沒有亮點可言。陳淑華說，推測盧秀燕是打算行政團隊更換著重在不出錯，也凸顯盧的連任團隊朝向減少緋聞、減少出錯的策略，缺乏用人唯才的思維。

民進黨市議員江肇國表示，盧團隊上任兩年多以來，施政成績乏善可陳，除延續前朝政策部份外，並無重大建設成績，連首要政見「空污改善」也仍束手無策。此次改組，幅度不足，調動過小，實在看不出市府反省的魄力與決心。江肇國也質疑，昨日觀旅局才發布去（2020）年台中市觀光人數創下新高，今天局長即遭撤換，不禁令人想問此次內閣改組究竟想解決什麼？他認為市民對於這個新團隊的能力恐怕仍感疑慮。 民進黨市議員邱素貞表示，人事異動，新任者都是乖乖牌，明年就要選舉了，盧市長急了。

國民黨市議員楊正中及李中都認為，觀旅局長林筱淇被換下台，並不意外，因為林筱淇所尚掌握業務的業者對她很有意見，甚至有「不換局長就換市長」。

兩人並表示，文化局長張大春因為當過勞工局長，轉勞工局長後對業務應該很熟悉。

至於新任文化局長是由新聞局長副局長陳佳君升任，兩人皆表示不認識，無法評論，至於觀旅局長由媒體人韓育琪接任擔任，李中認為媒體人應該當新聞局長吧？楊正中則說就拭目以待吧。

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